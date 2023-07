Dusty Baker: Ohtani est « l’athlète le plus incroyable que j’aie jamais vu au baseball »

Dusty Baker a vu beaucoup de choses dans sa carrière de baseball.

Le manager des Astros de Houston était coéquipier avec plusieurs légendes, telles que Hank Aaron, à l’époque où il jouait. Au cours de sa carrière de manager, Baker a également entraîné des icônes et des stars telles que Barry Bonds, Joey Votto, Bryce Harper et Max Scherzer, pour accompagner son équipe Astros gagnante des World Series la saison dernière.

Mais pour lui, un joueur se démarque de tous : Shohei Ohtani.

Pourquoi Shohei Ohtani mérite un contrat de 700 millions de dollars

Baker aura la chance d’entraîner la superstar des Angels de Los Angeles dans le All-Star Game pour la deuxième année consécutive mardi (20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). Lorsqu’il s’est adressé aux journalistes avant la Summer Classic lundi, il n’a pas pu s’empêcher de féliciter Ohtani tout en lui faisant le plus grand compliment.

« C’est l’athlète le plus incroyable que j’aie jamais vu au baseball », a déclaré Baker. « J’ai vu de grands joueurs, mais je veux dire aucun qui puisse à la fois courir comme le vent, lancer à cent milles à l’heure et frapper aussi bien que n’importe qui dans le jeu. »

Même si Baker n’a entraîné Ohtani qu’une seule fois, il le connaît très bien. Ohtani est un rival de division, car les Astros et les Angels jouent plus d’une douzaine de fois par saison. Tout comme il l’a fait contre toutes les équipes cette saison, Ohtani a fait des dégâts au marbre contre les Astros. Il frappe .310 avec un .954 OPS et sept points produits en sept matchs contre les champions en titre.

Ohtani n’a pas aussi bien lancé contre les Astros que contre d’autres équipes cette saison, allant 0-2 avec une MPM de 4,85. Il a accordé sept points mérités en 13 manches lancées contre Houston.

Mais Ohtani a fait de bons chiffres contre les Astros au cours de sa carrière. Même s’il a un dossier de 3-5, Ohtani a affiché une MPM de 3,75 en 12 départs contre Houston, lançant un énorme 81 retraits au bâton en 62 ⅓ de manches lancées. Et tous ces départs contre les Astros sont survenus à une époque où leur formation dominait le baseball, car aucune équipe n’a eu plus de succès qu’eux depuis 2017, l’année avant qu’Ohtani n’entre dans les majors.

Shohei Ohtani vient-il de connaître le meilleur mois de l’histoire de la MLB en juin ?

Bien qu’il faille une certaine compétitivité fougueuse pour jouer aussi bien qu’Ohtani, Baker n’a vu que le contraire de lui sur le terrain.

« Tout le monde aimerait l’avoir sur sa liste », a déclaré Baker. « Nous les affrontons assez souvent dans la même division qu’eux, nous devons donc nous battre contre lui au lancer et à la frappe. C’est probablement l’un des adversaires les plus polis et les plus honorables que nous ayons à affronter. »

Cette gentillesse a fait admettre à Baker qu’il y a un autre élément de ténacité face à Ohtani.

« Je me sens mal parce que parfois il essaie de me faire signe de la tête avant le début du match, et je baisse les yeux parce que je ne veux pas le regarder », a déclaré Baker. « Parce qu’il hochera la tête, puis frappera un coup de circuit par-dessus la clôture, puis je dois m’en prendre à ma femme, qui est philippine, pour avoir pris une photo quand il tombe sur le marbre. »

