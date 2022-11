Dusty Baker obtient enfin un titre de World Series en tant que manager

Baker, 73 ans, n’est pas seulement le plus vieux manager à avoir remporté une Série mondiale. Il est plus âgé que tous les entraîneurs-chefs qui ont déjà remporté un Super Bowl, un championnat de la NBA ou une coupe Stanley. Il a 2 093 victoires en saison régulière, neuvième sur la liste de carrière. Tous ceux qui ont plus de victoires que Baker ont au moins un championnat.

“Je suis heureux maintenant qu’il obtienne son dû”, a déclaré le Hall of Famer Reggie Jackson, conseiller du propriétaire d’Astros, Jim Crane. “Il va recevoir des tapes dans le dos et traverser ce pont pour être élu au Temple de la renommée.”

Baker, qui a fait don de son maillot de la Série mondiale, de ses bracelets et même de ses cure-dents au Hall, aimerait continuer à gérer – “Si j’en gagne un, je pourrais aussi bien en gagner deux”, a-t-il déclaré – et Crane a déclaré après le match 6 qu’il parlerait avec Baker au début de cette semaine à propos d’un retour. Baker a l’approbation des joueurs.

“Dusty Baker est une légende dans le sport”, a déclaré Peña, l’arrêt-court recrue qui a frappé .400 pour remporter le prix du joueur le plus utile des World Series. « Pas seulement parce qu’il est passé par là. Il a eu du succès à ce jeu, il tire le meilleur de ses joueurs, il vous donne la confiance nécessaire pour simplement sortir et jouer dur et laisser le jeu prendre soin de lui-même. On ne peut pas demander plus à un manager.