Dustin Poirier est le premier combattant à terminer Conor McGregor avec des grèves.

Après que McGregor, l’ancien champion des poids légers et des poids plumes de l’UFC, ait dominé la majeure partie du premier tour de leur événement principal de l’UFC 257 samedi soir, Poirier (27-6 MMA, 19-5 UFC) a accéléré le rythme et a ensuite mis fin aux choses en un clin d’œil. d’un œil.

Poirier a utilisé une main gauche à la mâchoire pour préparer une rafale d’une arrivée de McGregor (22-5 MMA, 10-3 UFC) à 2:32 de la deuxième manche au stade Etihad à Abu Dhabi. Et avec cela, l’ancien champion des poids légers par intérim a eu sa revanche.

«Le but était d’être technique, de choisir mes coups et d’avoir une belle finition», a déclaré Poirier.

La première manche a vu Poirier tenter de porter McGregor dans le corps à corps, ce qui s’est soldé par plusieurs inversions de position le long de la clôture dans laquelle les deux ont atterri de solides frissons d’épaule, mais McGregor plus. Après leur rupture, la frappe de McGregor a commencé à atterrir, pas seulement ses gauches de marque, mais de solides coups droits sur les coups de tête et de corps.

Poirier, cependant, a commencé à trouver son équilibre vers la fin de la manche. À la seconde, Poirier a commencé à poser des coups de pied de mollet sur la jambe d’avance de McGregor à volonté, et quand l’un d’eux l’a visiblement vacillé, il était clair que la trajectoire du combat avait changé. Poirier lance avec de mauvaises intentions, et il a traqué le McGregor qui s’estompe et a commencé à décrocher de lourds coups de poing.

Un monstre de la main gauche au visage a été le grand coup, et une rafale vicieuse a mis McGregor sur le tapis et a mis fin au combat.

«Vous ne vous en sortez pas en étant inactif dans ce business… je suis vidé.@TheNotoriousMMA revient sur sa défaite face à Dustin Poirier à # UFC257 pic.twitter.com/K2Bu2Beryf – ESPN MMA (@espnmma) 24 janvier 2021

Avec cette victoire, Poirier a vengé une défaite lors de son premier match, un McGregor TKO au premier tour à l’UFC 178 en 2014. C’était sa deuxième victoire consécutive après une défaite contre Khabib Nurmagomedov en septembre 2019 et sa septième victoire lors de ses huit derniers combats.

McGregor a maintenant perdu deux de ses trois derniers combats et n’a gagné qu’une seule fois depuis 2016. C’était la première perte de non-soumission de sa carrière.

« Ce n’était tout simplement pas là où je devais être ce soir », a déclaré McGregor. «Je reviendrai, c’est ce que je vais faire. J’ai besoin d’activité.

Résultats complets de l’UFC 257:

Dustin Poirier bat. Conor McGregor via TKO (coups de poing) – Round 2, 2:32

Michael Chandler a vaincu. Dan Hooker via TKO (coups de poing) – Round 1, 2:30

Joanne Calderwood bat. Jessica Eye par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Makhmud Muradov bat. Andrew Sanchez via TKO (coups de poing) – Ronde 3, 2:59

Marina Rodriguez bat. Amanda Ribas via TKO (grèves) – Round 2, 0:54

Arman Tsarukyan bat. Matt Frevola par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26)

Brad Tavares bat. Antonio Carlos Junior par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Julianna Pena bat. Sara McMann via soumission (étranglement arrière nu) – Round 3, 3:39

Marcin Prachnio bat. Khalil Rountree par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Movsar Evloev bat. Nik Lentz par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Amir Albazi déf. Zhalgas Zhumagulovc par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

