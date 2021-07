Dustin Poirier remporte l’UFC 264 Showdown par TKO alors que Conor McGregor se blesse à la cheville

Dustin Poirier a battu Conor McGregor pour la deuxième fois en six mois lorsque McGregor s’est gravement blessé à la cheville gauche dans les dernières secondes du premier tour à l’UFC 264 samedi soir.

Le combat a été arrêté après la cloche du premier tour lorsque McGregor (22-6) n’a pas pu continuer. La plus grande star des arts martiaux mixtes ne s’est jamais relevée après être tombée sur la toile à la suite d’un coup de dernière minute de Poirier (28-6), qui obtiendra le prochain titre léger de l’UFC.

Poirier a déclaré qu’il pensait que la jambe de McGregor s’était cassée lorsqu’il avait vérifié l’un des coups de pied de McGregor plus tôt dans le combat.

« J’ai ressenti quelque chose, c’est sûr », a déclaré Poirier. « Il l’a fracturé sur l’un des coups de pied au début du combat, puis il l’a cassé. »

Poirier contrôlait largement le premier tour, parant les coups de pied de McGregor et décrochant plusieurs frappes avant de prendre le contrôle de McGregor au sol. Après une longue période de coups de poing et de coudes sur McGregor couché, Poirier l’a renversé une dernière fois – et la cheville de McGregor s’est pliée horriblement alors qu’il tombait.

McGregor était furieux des circonstances de sa perte avant d’être transporté hors de la cage.

« Ce n’est pas fini ! » il cria.

Poirier a arrêté McGregor au deuxième tour lorsqu’ils se sont rencontrés à Abou Dhabi en janvier dernier, vengeant sa défaite par élimination directe au premier tour contre McGregor en 2014. La nette supériorité de Poirier dans le deuxième combat des combattants a fait qu’une troisième confrontation semblait discutable six mois plus tard, mais McGregor a demandé la possibilité de corriger ses erreurs et Poirier a accepté le chèque de paie massif qui vient du partage d’une cage avec McGregor.

Au lieu de prendre un combat plus facile ou un autre match de boxe, McGregor voulait un autre tir sur Poirier après avoir été arrêté par des frappes pour la première fois de sa carrière de MMA. Il a affirmé qu’il avait été distrait par ses plans pour boxer Manny Pacquiao cette année, et il a juré de consacrer toute son attention au MMA dans le camp d’entraînement.

