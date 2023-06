Dustin Moskovitz d’Asana est optimiste sur l’IA mais préoccupé par les risques

Moskovitz a refusé de dire s’il rachetait des actions pour empêcher les investisseurs activistes d’entrer et d’essayer de forcer le changement. Les activistes ont été occupés dans l’espace des logiciels cloud, notamment à Force de vente qui a répondu à la pression en élargissant son programme de rachat et en augmentant ses bénéfices.

Moskovitz a cofondé Facebook avec Mark Zuckerberg, Chris Hughes et Eduardo Saverin à l’Université de Harvard en 2004. Il est devenu milliardaire après la création de Facebook en 2012. offre publique initiale détenant plus d’actions que tout individu autre que Zuckerberg.

L’un des 10 domaines prioritaires répertoriés par Open Philanthropy sur son site Internet est « les risques potentiels de l’IA avancée ». L’organisation a recommandé une subvention de 5 millions de dollars à la National Science Foundation pour soutenir la recherche sur les méthodes garantissant la sécurité des systèmes d’intelligence artificielle, et 5,56 millions de dollars à l’Université de Californie à Berkeley pour « la création d’un centre universitaire axé sur la sécurité de l’IA ». Au total, Open Philanthropy affirme avoir accordé plus de 300 millions de dollars dans le domaine d’intervention grâce à plus de 170 subventions.

Good Ventures a fait un don 30 millions de dollars pour démarrer OpenAI sur une période de trois ans en 2017, bien avant que l’IA générative ou ChatGPT n’entre dans le lexique public. OpenAI, qui vaut maintenant environ 30 milliards de dollars, a été lancé en tant qu’organisation à but non lucratif, et Open Philanthropy a déclaré à l’époque qu’il souhaitait « aider à jouer un rôle dans l’approche d’OpenAI en matière de sécurité et de gouvernance ».

En 2010, Moskovitz a signé le Faire un don , une promesse de certaines des personnes les plus riches du monde de faire don de la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Moskovitz et son épouse, l’ancienne journaliste Cari Tuna, distribuent leurs fonds via Good Ventures, sur la base des recommandations d’Open Philanthropy.

Démarrer une entreprise en pleine propriété. Vendez des parts importantes à des investisseurs en capital-risque au fur et à mesure que l’entreprise progresse. Devenir éventuellement propriétaire minoritaire. Rendez l’entreprise publique. Vendre plus de stock au fil du temps.

Récemment, les mondes de Moskovitz sont entrés en collision.

OpenAI est passé d’une startup de niche à la technologie la plus en vogue après la sortie de ChatGPT en novembre. Avant cela, Moskovitz jouait avec la technologie DALL-E de l’entreprise pour convertir du texte en images. Il a déclaré que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, lui avait créé un « compte de laboratoire » en avril de l’année dernière.

Après le lancement de ChatGPT, Moskovitz s’est amusé demander au chatbot de proposer des objectifs pour aider à résoudre le problème du logement en Californie.

Pendant ce temps, Asana a rejoint le défilé des entreprises qui ont annoncé des améliorations à leurs produits avec des fonctionnalités d’IA génératives qui pourraient prendre une entrée humaine et présenter du texte, des images ou de l’audio en réponse. Plus tôt ce mois-ci, Asana a dit il avait donné à certains clients l’accès à plusieurs fonctionnalités d’IA génératives alimentées par les modèles d’OpenAI.

« Le chat n’est qu’un paradigme de la façon dont vous utilisez ces technologies », a déclaré Moskovitz à CNBC. « Lorsque vous les intégrez dans des flux de travail tels que la gestion du travail, que vous faites des choses comme l’optimisation des flux de travail d’automatisation ou que vous aidez à prendre des décisions, vous pouvez littéralement poser des questions au système et cela vous donnera un résumé et une recommandation. »

Moskovitz a déclaré que les tâches plus compliquées, telles que l’ajout de structure aux projets, sont celles où « le potentiel prend vraiment son envol ». Plutôt que de simplement demander des réponses spécifiques, il a déclaré que le pouvoir réside dans la technologie pour prendre « un tas d’informations et une sorte d’objectif vague » et ensuite « vous donner quelque chose à peu près dans la bonne direction ».

Asana pourrait dépenser 5 millions de dollars ou plus pour la technologie d’OpenAI l’année prochaine, a déclaré Moskovitz, ajoutant qu’il était « très impressionné par GPT-3 », le grand modèle de langage précédent de la société, « et encore plus impressionné par GPT-4 », qui a été annoncé. en mars.

Moskovitz a pris six minutes sur l’appel aux résultats de 51 minutes d’Asana début juin pour vanter l’approche de l’entreprise en matière d’IA. Il a utilisé l’acronyme 41 fois, contre 32 références d’IA par Microsoft Le PDG Satya Nadella lors de l’appel sur les résultats de son entreprise en avril. Microsoft est le principal investisseur d’OpenAI.

Asana est « juste personnellement profondément connectée aux laboratoires d’IA qui ouvrent la voie », a déclaré Moskovitz.

Les liens sont, en fait, assez profonds. Altman investi dans Asana en 2016. Lors de l’appel aux résultats d’Asana, Moskovitz a rappelé aux analystes que sa société et OpenAI « partagent un membre du conseil d’administration en Adam D’Angelo », un ancien chef de la technologie Facebook qui a ensuite lancé la startup de questions-réponses en ligne Quora.

L’un des premiers membres du conseil d’administration d’OpenAI était Holden Karnofsky, co-PDG d’Open Philanthropy. Kanofsky a ensuite cofondé la startup AI Anthropic avec sa femme, Daniela Amodei. Moskovitz a investi dans Anthropic en 2021, la même année où il a co-investi avec Altman dans une startup de fusion nucléaire Hélion.

Semblable à Altman, Moskovitz est également profondément optimiste sur l’IA et s’inquiète des dommages qu’elle peut causer.

Moskovitz était l’un des nombreux entrepreneurs qui ont signé un déclaration en mai, déclarant que « l’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire ». La missive provenait du Center for AI Safety à but non lucratif.

Mais Moskovitz ne faisait pas partie des signataires de l’association à but non lucratif Future of Life Institute lettre ouverte en mars, qui a appelé les laboratoires d’IA à faire une pause dans la formation des modèles d’IA les plus sophistiqués pendant six mois ou plus. Près du haut de cette liste de signataires se trouvait Tesla Le PDG Elon Musk, l’un des premiers partisans d’OpenAI, a averti que nous devrions être très préoccupés par l’IA avancée, la qualifiant de « risque plus important pour la société que les voitures, les avions ou la médecine ».

Moskovitz a déclaré que les craintes de Musk ne sont pas complètement exagérées et qu’ils veulent tous les deux « apporter cette technologie au monde de manière sûre ».

« Elon aborde la question sous plusieurs angles », a-t-il déclaré. « Je pense que nous partageons en quelque sorte le point de vue sur les problèmes potentiels de risque existentiel, et peut-être que nous ne partageons pas autant le point de vue sur la censure de l’IA et le wokeism et des trucs comme ça. »

En décembre, Musc tweeté que « le danger d’entraîner l’IA à se réveiller – en d’autres termes, à mentir – est mortel ».

Moskovitz a contribué à l’élaboration d’un liste en 12 points des changements de politique possibles que les législateurs américains doivent envisager.

« Ce qui m’intéresse le plus, c’est de m’assurer que les générations futures à la pointe de la technologie, comme GPT-5, GPT-6, subissent des évaluations de sécurité avant d’être diffusées dans le monde », a-t-il déclaré. « Je pense que cela nécessitera une réglementation pour coordonner tous les acteurs. »

Il a même inventé un mot, dans un tweet le mois dernier, pour exprimer ses opinions alambiquées.

« Excito-nerveux pour l’IA ! » il a écrit.

MONTRE: Elon Musk crée une startup d’IA appelée X.AI pour s’attaquer au ChatGPT d’OpenAI