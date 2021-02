Dustin Martin passe de Richmond Tigers à Sydney Swans La rumeur continue de tourbillonner

La superstar de l’AFL Dustin Martin pourrait faire un mouvement de choc à Sydney alors que des rumeurs tourbillonnent sur son avenir après deux mandats à Richmond.

Seulement trois mots de son agent Ralph Carr ont suffi pour envoyer le monde du football dans une frénésie avec la spéculation d’un énorme passage aux Swans de Sydney.

Carr a déclaré « qu’il aime Sydney » lorsqu’il a été interrogé sur l’histoire du médaillé de Brownlow dans la ville depuis qu’il a grandi à Camden, à la périphérie sud-ouest de Sydney.

Bien que Martin joue pour les Tigers de Richmond à Victoria, il passe la majeure partie de sa saison morte à Sydney.

Un éventuel déménagement chez les Swans signifierait que Martin serait le remplaçant de Lance Franklin lorsque son contrat expirera en 2022

La star de Martin et Swans, Lance « Buddy » Franklin, sont tous deux sans contrat après la saison 2022 et si Martin déménageait à Sydney, la carrière de la star plus âgée pourrait être terminée.

Franklin a commandé un contrat de neuf ans d’une valeur de 10 millions de dollars avec les Swans.

«Dusty aime Sydney», a-t-il déclaré au Daily Telegraph. «Il est souvent là-bas et il vivait à l’origine à Camden avec son père», a-t-il déclaré.

«Il faut vivre là-bas pour vraiment savoir à quel point c’est bon.

Carr a déclaré qu’il était encore trop tôt pour dire où serait le prochain mouvement de Martin, car le géant de l’AFL a encore deux ans à son contrat avec les Tigers.

Cependant, il a déclaré que son client de 29 ans pourrait jouer au sport pendant encore neuf ans et qu’il pourrait être l’Australien Tom Brady.

«Ils parlent de lui comme le plus grand de tous les temps et je ne pense pas que quiconque battra son record de trois drapeaux et de trois médailles Norm Smith», a-t-il déclaré.

Cela donnerait à Martin suffisamment de temps pour jouer pour un autre club après la fin de son contrat à Richmond après l’année prochaine.

Originaire de Castlemaine à Victoria, Dustin a fait ses grands débuts dans l’AFL en 2010 et a remporté trois postes de Premier ministre avec les Tigers. Il a également remporté la médaille Brownlow en 2017.

«Je crains qu’il soit trop loin devant. Il s’entraîne très bien en ce moment. Il a été incroyable », a déclaré Hardwick à AFL.com.au

«C’est l’un de ces gars qui me surprend chaque année, Dustin. Vous pensez généralement aux superstars de la compétition dans lesquelles elles entrent et font ce qu’elles font, mais il y a une raison pour laquelle elles sont des superstars.

Il a fait la une des journaux en 2019 lorsqu’il a abandonné sa voiture au parking de Melbourne Cricket Ground pendant 65 jours tout en célébrant la grande finale de Richmond en 2019.