Star de la musique country Dustin Lynch est prêt à porter sa carrière à un nouveau niveau.

Aux Academy of Country Music Awards, Lynch a exprimé qu’il voulait être choisi pour le spin-off « Yellowstone » et pensait qu’il s’intégrerait parfaitement au drame occidental.

« Je serais totalement déprimé. Absolument, oui », a déclaré Lynch lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

« J’ai grandi sur un cheval, donc je suis à l’aise dans cette situation », a déclaré Lynch. « Je peux cultiver un peu. »

Le musicien de 37 ans a peut-être été inspiré par l’artiste country Lainey Wilson qui joue dans la saison cinq du drame dirigé par Kevin-Costner.

L’interprète de « Party Mode » a récemment été nominé pour son premier ACM Award — Music Event of the Year, jeudi, pour son morceau avec MacKenzie Porter, « Thinking ‘Bout You ».

« Je suis tellement reconnaissant. C’est vraiment cool que ‘Thinking ‘Bout You’ ait changé ma vie et celle de MacKenzie », a-t-il poursuivi.

« Avoir une nomination est un si bon coup de chapeau de la part de l’industrie. Nous sommes tellement excités. »

Pendant ce temps, les commentaires de Lynch font suite à la fin de l’émission de Taylor Sheridan après cinq saisons.

« Yellowstone » diffusera la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

« ‘Yellowstone’ a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux – de ‘1883’ à ‘Tulsa King’, et je suis convaincu que notre suite de ‘Yellowstone’ sera un autre grand succès, grâce à la brillante créativité l’esprit de Taylor Sheridan et de nos incroyables acteurs qui donnent vie à ces émissions », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment Studios, la société qui produit l’émission, dans un communiqué.

David Glasser, PDG de 101, un autre studio qui produit la série bien-aimée, a déclaré : « L’histoire de Dutton continue, reprenant là où ‘Yellowstone’ s’arrête dans un autre conte épique. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau voyage au public du monde entier. . »

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la nouvelle série.

Il est largement admis que ce sera le spin-off dans lequel Matthew McConaughey devrait jouer, mais on ne sait pas quel genre de rôle il jouera. Aucune autre nouvelle de casting n’a été publiée, mais à en juger par la déclaration de Glasser, il semble que nous verrons de nombreux visages familiers.

Emily Trainham de Fox News a contribué à ce rapport.