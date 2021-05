Dustin Johnson se retire d’AT & T Byron Nelson avec un problème de genou | Actualités du golf

Le golfeur n ° 1 mondial Dustin Johnson s’est retiré du tournoi AT&T Byron Nelson de cette semaine en raison d’un problème au genou.

Le mouvement surprise intervient à peine une semaine avant le championnat de la PGA, la deuxième majeure de 2021.

Johnson a déclaré dans un communiqué: « C’est avec un profond regret que je dois me retirer de l’AT & T Byron Nelson de cette semaine.

«Malheureusement, l’inconfort au genou que je ressens occasionnellement est revenu et, après consultation de mon équipe et de mes entraîneurs, je pense qu’il est préférable de rester à la maison et de me concentrer sur mon travail de rééducation.

« Je ne suis pas content de cette situation, car j’avais vraiment hâte de jouer cette semaine. »

Johnson, 36 ans, a 24 titres du PGA Tour et deux victoires majeures, la plus récemment le Masters 2020 en novembre.

Il a concouru pour la dernière fois il y a deux semaines au championnat Valspar, terminant à égalité au 48e rang.

Le championnat de la PGA se déroule au cours océanique de Kiawah Island en Caroline du Sud, l’État d’origine de Johnson.

Greg Chalmers a remplacé Johnson dans le champ de Byron Nelson et un peloton de qualité est toujours assuré pour l’événement, qui débutera jeudi.

Jordan Spieth, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Jason Day et le vainqueur du Masters Hideki Matsuyama font partie des grands noms qui en profitent pour perfectionner leurs matchs avant le championnat PGA.