Dustin Johnson s’attend à ce que LIV Golf continue malgré l’accord PIF avec PGA Tour et DP World Tour | Nouvelles du golf

Dustin Johnson dit qu’il comprend que LIV Golf aura toujours un programme complet en 2024

Dustin Johnson dit qu’il a reçu des assurances du Fonds d’investissement public saoudien que LIV Golf continuera comme prévu en 2024, malgré le nouvel accord entre les circuits de golf.

Johnson était parmi les joueurs à quitter le PGA Tour l’été dernier pour rejoindre le circuit soutenu par l’Arabie saoudite, qui a organisé huit tournois dans le cadre d’une série sur invitation en 2022 avant de lancer un calendrier complet de 14 tournois cette année.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré la semaine dernière qu’il ne « voyait pas de scénario » dans lequel LIV existerait dans son format actuel au-delà de cette saison, à la suite de l’accord historique visant à unifier le jeu de golf, bien que Johnson se prépare pour une saison 2024 complète en tant que prévu.

« Pour autant que je sache, LIV ira jusqu’en 2024 et ils font le calendrier maintenant », a déclaré Johnson. Sports du ciel. « C’est le plan mais je ne peux pas vraiment répondre plus loin que ça.

« Je veux dire, j’ai parlé aux gars mais oui, pour autant que je sache, ça va jusqu’en 2024 et ça va être un programme complet comme nous l’avons fait cette année. »

Lorsqu’on lui a demandé si ces informations provenaient directement du gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan, Johnson a répondu: « Oui ».

Johnson, capitaine de l’équipe 4Aces GC sur LIV, ajouté plus tard à Chaîne de golf: « J’espère juste que nous pourrons faire jouer tous les meilleurs joueurs en même temps lors de tournois de golf.

« Évidemment, c’est un peu divisé en ce moment, mais le PGA Tour a de grands événements et LIV a de grands événements et faire en sorte que tout le monde joue ensemble serait amusant et excitant. »

Garcia pourrait-il revenir aux circuits traditionnels du golf?

Sergio Garcia a démissionné de son adhésion au DP World Tour le mois dernier, le laissant inéligible pour représenter l’équipe européenne à la Ryder Cup, bien qu’il n’ait pas exclu de revenir un jour sur le circuit européen.

Les joueurs de LIV devraient pouvoir présenter une nouvelle demande d’adhésion au PGA Tour ou au DP World Tour à la fin de la saison 2023, les critères et les conditions de réadmission restant à déterminer, tandis que la décision de Garcia serait basée sur si le circuit de la ligue continuera.

« S’il n’y a pas de LIV Golf, bien sûr, je devrai aller quelque part! » García a dit Sports du ciel. « Nous verrons.

« J’aimerais pouvoir vous en dire plus [on LIV’s future] mais malheureusement pas beaucoup. Je suppose que les choses sortiront au fur et à mesure que tout s’arrangera et tout. En fin de journée, il [agreement between tours] est probablement là où nous aurions dû être depuis le début et je pense que c’est mieux pour tout le monde, donc c’est la chose la plus importante. »

Si le calendrier LIV reste le même pour la saison prochaine, Garcia admet qu’il serait difficile de s’engager à revenir régulièrement au DP World Tour ou au PGA Tour.

« Je suis allé à LIV pour jouer moins, donc si nous avons toujours nos 14 événements à travers le monde et des trucs comme ça, je ne sais pas avec ça et les majors si je veux jouer plus de 18-20 événements par an », dit l’Espagnol Chaîne de golf.

« J’ai aimé jouer sur le PGA Tour et je suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi, mais j’ai aimé regarder nos enfants grandir et passer du temps avec mes amis et ma famille à Austin.

« Je suppose que nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. »

