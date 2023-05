Dustin Johnson plaisante sur les blessures au dos et blâme Paulina Gretzky: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ERIK S MOINS / EPA-EFE / Shutterstock

Certaines blessures surviennent en dehors du parcours de golf ! Alors que Dustin Johnson, 38 ans, discutait avec des journalistes le 17 mai, un jour avant le championnat PGA, on lui a demandé comment il s’était blessé au dos il y a quelques mois. Plutôt que de donner une réponse explicite, le champion de golf a choisi d’utiliser un peu d’insinuations concernant sa femme, Paulina Gretzky34 (regarder ici). « Je viens de tirer un muscle dans le bas de mon dos », a-t-il expliqué. Lorsque le journaliste a insisté davantage et a demandé si Dustin s’était blessé «en balançant un club ou en soulevant un enfant», il a répondu: «Non. Ouais, élever un enfant, juste un enfant plus grand.

🚨#NOUVEAU: Dustin Johnson révèle que la cause de sa blessure au dos plus tôt dans l’année est peut-être venue de la chambre 🛏️ pic.twitter.com/cz8o78Yt3e – NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) 17 mai 2023

Après que l’athlète ait fait la blague, la salle a répondu en riant, tandis que Dustin souriait. « J’ai terminé », a plaisanté le journaliste, avant qu’un autre n’ajoute, « Je ne sais pas comment donner suite à cela. » Sa dernière apparition en conférence de presse fait suite à sa première victoire de l’année au LIV Golf Tulsa le 14 mai, par PA. Il a surmonté un triple bogey lors de la ronde de golf dimanche, ce qui en fait sa deuxième victoire depuis qu’il a rejoint LIV Golf en 2022.

Peu de temps après que sa blague de chambre a atterri sur les réseaux sociaux mercredi, beaucoup de ses fans ont pris les commentaires de la vidéo Twitter pour réagir. « Bon vieux DJ. C’est pourquoi je l’aime », un admirateur écrittandis qu’une seconde ajoutée, « Ce mec vit VRAIMENT sa meilleure vie lol! » Dans un commentaire séparé, l’un des admirateurs de DJ a noté qu’ils pensaient qu’il s’était blessé au lit. « Regardez ce sourire. C’était totalement lié à la chambre », ont-ils plaisanté.

La veille de son entretien, Paulina a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo avec son mari jouant une partie de golf virtuel avec elle. « Leçons de fin de soirée de mon mari », a-t-elle dirigé le clip, avec un emoji au cœur blanc. Dustin et sa principale dame se sont mariés en avril 2022 après avoir fréquenté pendant près d’une décennie, par PERSONNES. Au moment de leur bonheur conjugal, une source proche du duo a confié HollywoodLa Vie qu’ils étaient très épris. « Même si Paulina et Dustin sont ensemble depuis des années, il y a définitivement un sentiment de renouveau dans leur relation depuis leur mariage », a déclaré l’initié à l’époque. « Ils ont toujours eu un lien si proche et si affectueux, mais depuis que les choses sont vraiment officielles, ils sont à nouveau comme des écoliers étourdis. »

Bien que Wayne GretzkyLa fille aînée de Dustin et Dustin se sont mariés en 2022, ils étaient engagés l’un envers l’autre depuis de nombreuses années auparavant. En effet, deux ans après être sortis ensemble, les tourtereaux ont accueilli leur premier fils, Tatumen 2015. Paulina et son conjoint ont agrandi leur famille une fois de plus en 2017 lorsqu’ils ont accueilli un deuxième fils, Rivière. Plus récemment, Dustin s’est rendu sur Instagram pour célébrer son anniversaire avec un article de mariage rétro. « Joyeux anniversaire @paulinagretzky. Cette année passée avec vous a été incroyable ! Je t’aime tellement! », a-t-il légendé le post le 22 avril.

