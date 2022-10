Dustin Johnson estime qu’il est inévitable que les joueurs de LIV obtiennent éventuellement des points de classement mondial | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dustin Johnson affirme en plaisantant qu’il regrette d’avoir rejoint LIV, ajoutant qu’il est convaincu que des points OWGR seront attribués pour les événements futurs

Dustin Johnson, double vainqueur majeur, estime qu’il est inévitable que les golfeurs LIV soient éventuellement autorisés à gagner des points de classement.

Le classement mondial officiel de golf ne reconnaît pas actuellement la ligue soutenue par l’Arabie saoudite, qui approche actuellement de la fin de sa saison inaugurale.

LIV a annoncé une “alliance stratégique” avec le MENA Tour et espérait que cela conduirait à l’attribution de points de classement, seulement pour que l’OWGR réponde en disant que les points ne seraient pas distribués aux golfeurs LIV en 2022.

Les joueurs du MENA Tour ont reçu des points de classement depuis 2016.

L’ancien champion des Masters Johnson a été couronné premier champion individuel de golf LIV avec un événement à revendre

Johnson: Espérons que OWGR “fasse la bonne chose”

Johnson – qui a été couronné premier champion individuel de golf LIV, remportant un premier prix de 18 millions de dollars (16,25 millions de livres sterling) – a déclaré: “Nous allons obtenir des points de classement mondial, pour le moment, c’est une question de quand.

« Espérons qu’ils [OWGR] faire la bonne chose et nous saurons quelque chose dans la semaine prochaine. Espérons qu’ils nous donnent des points, tout sera fini et nous n’aurons plus à en parler.

“Plus cela prend de temps, évidemment, plus cela devient hors de propos pour nous. Si vous attendez trop longtemps, tous nos classements vont tellement baisser que cela n’aura même pas vraiment d’importance.”

Graeme McDowell dit qu’il est “impossible” pour OWGR d’ignorer le talent qui joue dans LIV Golf

Le septième des huit événements LIV Golf a lieu cette semaine à Djeddah, en Arabie saoudite.

S’exprimant avant ce tournoi, le champion de l’US Open 2010, Graeme McDowell, a déclaré : “J’ai l’impression que LIV a essayé de faire tout ce qu’elle pouvait pour être légitime aux yeux de l’OWGR. Il faut s’en occuper dès que possible.

“Le mot” officiel “doit disparaître de l’OWGR s’ils ne prennent pas soin des joueurs ici.

“Tout ce que nous voulons, c’est avoir un tribunal équitable, reconnaître exactement ce que nous faisons. Il est impossible d’ignorer le talent qui est ici.

“La seule assurance que nous obtenons de LIV est que nous cochons toutes les cases que nous pouvons cocher et continuons à faire ce qui est nécessaire pour que l’OWGR nous regarde de la bonne façon.”