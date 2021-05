Dustin Johnson dit que Knee est prêt à partir pour le championnat PGA

Le numéro un mondial Dustin Johnson s’est déclaré mercredi en pleine forme avant le championnat PGA de cette semaine à Kiawah Island après avoir assisté à la dernière épreuve de mise au point avec une gêne au genou.

Le natif de Caroline du Sud, finaliste du championnat de la PGA au cours de chacune des deux dernières années, n’a pas été dans la meilleure forme ces derniers temps, mais a suggéré que son genou ne serait pas un problème alors qu’il poursuit un titre majeur dans son État d’origine.

« Ouais, la santé est bonne », a déclaré Johnson lors de sa conférence de presse pré-tournoi à Kiawah Island, où le premier tour commence jeudi à l’Ocean Course.

«Je voulais juste passer plus de temps à m’assurer que je me sentais à 100% cette semaine et que je faisais beaucoup de travail à la maison, et oui, je me sens vraiment bien en arrivant cette semaine.»

Johnson, qui a subi une chirurgie arthroscopique en 2019 pour réparer les lésions cartilagineuses, a déclaré que les dernières sensations d’inconfort au genou étaient «intermittentes» au cours des six derniers mois.

L’Américain de longue date, qui a remporté le Masters de novembre dernier mais a raté la coupe lors de sa défense de titre à Augusta National en avril, a également déclaré qu’une IRM montrait que tout allait bien.

« Je viens de me réunir avec le médecin et le physiothérapeute là-bas que j’utilise pour ma cure de désintoxication et j’ai juste mis en place un petit plan pour devenir un peu plus fort », a déclaré Johnson.

Johnson, qui a terminé 48e lors de la dernière tenue du championnat de la PGA sur le parcours Ocean de l’île de Kiawah en 2012, a déclaré que la configuration offrirait un test difficile car elle obligeait les golfeurs à frapper de longs clubs dans des verts durs au milieu de vents tourbillonnants.

Johnson n’a pas terminé parmi les 10 premiers du circuit de la PGA depuis février et, bien qu’il ait déclaré que son genou était en partie responsable de cette baisse de forme, il reste plein de confiance alors qu’il poursuit un troisième titre majeur en carrière.

« J’ai l’impression que ça a été serré ces derniers mois », a déclaré Johnson à propos de son jeu. « Je n’ai pas tout mis ensemble en même temps. Mais tout se sent vraiment bien en ce moment. J’ai beaucoup de confiance à venir. dans cette semaine. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici