À la suite de Diamant de Dustinla mort, les fans se souviennent de son rôle le plus connu en tant que Samuel « Screech » Powers on Sauvé par le gong.

L’acteur est décédé d’un carcinome à l’âge de 44 ans le lundi 1er février, moins d’un mois après avoir été hospitalisé à la suite d’une douleur mystérieuse et diagnostiqué par la suite avec un cancer du poumon de stade quatre.

«À cette époque, il a réussi à se répandre rapidement dans tout son système; la seule miséricorde qu’il a montré était son exécution nette et rapide», a déclaré le représentant de Diamond à E! Nouvelles. « Dustin n’a pas souffert. Il n’a pas eu à mentir submergé de douleur. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. »

Le représentant a également reconnu «l’histoire des mésaventures» de Diamond et les «événements malheureux» qui ont fait les gros titres ces dernières années, mais a finalement décrit son client comme «un individu humoristique et plein d’entrain dont la plus grande passion était de faire rire les autres».

Dans le deuil de la perte de Diamond, Sauvé par le gong les fans et ses anciens co-stars ont partagé des sentiments similaires.