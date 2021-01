La santé de Diamond est « sérieuse » et il subit des tests dans un hôpital de Floride non divulgué pour déterminer le type et la gravité du cancer, selon son représentant.

Acteur et humoriste, Diamond est surtout connu pour sa performance en tant que Samuel « Screech » Powers dans la série pour adolescents qui a récemment été réinventée par le service de streaming Peacock avec certaines des stars originales, mais pas Diamond.

Son livre de 2009 « Behind the Bell », dans lequel Diamond a partagé des histoires en coulisses sur le tournage de « Saved by the Bell », a suscité la controverse.

Il a également fait face à des problèmes juridiques, purgeant trois mois de prison pour avoir poignardé un homme lors d’une altercation en 2014 dans un bar du Wisconsin.