L’acteur américain Dustin Diamond, surtout connu pour son rôle de Screech dans l’émission à succès Saved By The Bell, est décédé d’un cancer à l’âge de 44 ans, a déclaré son représentant.

Une déclaration de son représentant Roger Paul a déclaré: « Nous sommes attristés de confirmer le décès de Dustin Diamond le lundi 1er février 2021 en raison d’un carcinome.

«Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines.

«Pendant ce temps, il a réussi à se répandre rapidement dans tout son système; la seule miséricorde qu’il a montré était son exécution rapide et rapide. Dustin n’a pas souffert. Il n’a pas eu à mentir submergé dans la douleur.

Image:

Dustin Diamond a joué dans la sitcom des années 1990 Saved By The Bell



M. Paul a ajouté: « Dustin Diamond était un personnage en lui-même: un spitfire imprévisible qui nous a toujours choqués, mais ne nous a jamais laissés ennuyés …

« Nous vous demandons de laisser place à l’intimité de notre équipe et de la famille de M. Diamond pendant cette période tragique, alors que nous pleurons et nous nous souvenons des souvenirs passés ensemble. Cette perte est aussi douloureuse que soudaine. »

Le diamant était hospitalisé en Floride le mois dernier et son équipe a révélé plus tard qu’il avait un cancer.

Diamond a joué l’acolyte ringard Samuel ‘Screech’ Powers dans l’original Saved By The Bell pendant quatre saisons, de 1989 à 1993.

Il est également apparu dans le téléfilm de 1992 Saved By The Bell: Hawaiian Style, et reprend The New Class et The College Years.

Diamond n’est pas apparu dans la plus récente série de revival 2020 qui mettait en vedette plusieurs des stars originales de l’émission.