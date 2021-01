La star de Saved By The Bell, Dustin Diamond, a reçu un diagnostic de cancer et est soignée à l’hôpital, a confirmé son équipe.

L’acteur de 44 ans, surtout connu pour son rôle de Screech dans la sitcom américaine des années 90, serait tombé malade la semaine dernière.

Un message sur sa page Facebook officielle disait: « Pour le moment, nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer. Dustin divulguera plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles et qu’un plan pour aller de l’avant sera fait. »

Ils ont également fourni une adresse aux fans pour envoyer des cartes et des lettres, ajoutant que « la positivité et les prières sont appréciées ».

Image:

Diamond est entré dans la maison Celebrity Big Brother en septembre 2013



L’agent de Diamond, Roger Paul, a également confirmé son diagnostic et a déclaré à l’agence de presse PA: « Nous en connaîtrons la gravité lorsque les tests seront effectués. »

Il dit qu’il s’attend à une mise à jour la semaine prochaine.

Le site Web de célébrités TMZ a déclaré que l’acteur avait d’abord découvert une boule dans la gorge, ce qui a conduit au diagnostic.

Diamond a joué l’acolyte ringard Samuel ‘Screech’ Powers dans l’original Saved By The Bell pendant quatre saisons, de 1989 à 1993.

Il est également apparu dans le téléfilm de 1992 Saved By The Bell: Hawaiian Style, et reprend The New Class et The College Years.

Cependant, Diamond n’est pas apparu dans la plus récente série de revival 2020 mettant en vedette plusieurs des stars originales de l’émission.

Après sa première renommée télévisée, l’acteur a publié de manière controversée une sex tape autodirigée en 2006.

En 2009, il a écrit un livre révélateur sur son passage dans la sitcom pour adolescents, affirmant plus tard que de nombreux détails salaces avaient été exagérés par son écrivain fantôme.

Diamond est apparu plus tard dans la 12e série britannique de Celebrity Grand frère mais a été expulsé dans la troisième semaine.

En 2015, il a passé trois mois en prison après avoir été reconnu coupable de conduite désordonnée et de port d’arme dissimulée à la suite d’une bagarre dans un bar dans le Wisconsin.