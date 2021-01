Dustin Diamond fait de son mieux pour rester positif après avoir révélé sa bataille contre le cancer, a déclaré sa co-vedette de Saved By The Bell, Mario Lopez.

Dustin, qui a joué Screech dans l’émission à succès pour enfants, a confirmé qu’il luttait contre un cancer de stade quatre et qu’il ressentait de la douleur sur tout le corps.

Après lui avoir parlé jeudi soir, Mario a tweeté: «Je suis entré en contact avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela. Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement . Dieu vous protège. »

Ils ont déclaré dans un communiqué: «Pour le moment, nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer.

« Dustin divulguera plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles et qu’un plan pour aller de l’avant sera élaboré. »

L’acteur, 44 ans, reste à l’hôpital en Floride où il subit son premier cycle de chimiothérapie après une « tonne de tests ».

On dit que Dustin s’est récemment inquiété après avoir trouvé une grosse bosse sur son cou, mais qu’il hésitait à demander de l’aide médicale par crainte que quelqu’un prenne sa photo et la publie en ligne.

« Pour le moment, nous ne savons pas à quel point c’est mauvais ou où il s’est propagé. »

Il a expliqué: « Cela a commencé comme une tumeur au cou – une énorme boule sur la gorge – et c’était très visible. Il avait peur que quelqu’un prenne des photos et les publie en ligne. »