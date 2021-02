Dustin Diamond est décédé à l’âge de 44 ans.

La star de Saved By The Bell est décédée lundi après avoir combattu un cancer de stade quatre, dont il avait été diagnostiqué il y a à peine trois semaines.

Son représentant a confirmé la tragique nouvelle dans un communiqué, déclarant: «Nous sommes attristés de confirmer le décès de Dustin Diamond le lundi 1er février 2021 en raison d’un carcinome.

«Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines.

«À cette époque, il a réussi à se répandre rapidement dans tout son système; la seule miséricorde qu’il a montré était son exécution nette et rapide.

«Dustin n’a pas souffert.









« Il n’a pas eu à mentir submergé de douleur. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. »

Le représentant a ajouté: «Dustin Diamond était un personnage en lui-même: un spitfire imprévisible qui nous a toujours choqués, mais ne nous a jamais laissés ennuyés.

«Nous sommes reconnaissants qu’il nous ait suffisamment fait confiance pour partager sa personnalité authentique et authentique avec notre équipe.









«Nous souhaitons que vous le connaissiez comme nous l’avons fait.

«Nous vous demandons de laisser place à l’intimité de notre équipe et de la famille de M. Diamond pendant cette période tragique, alors que nous pleurons et nous souvenons des souvenirs passés ensemble.

« Cette perte est autant piquante que soudaine. »

En janvier, l’équipe de Dustin a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de stade quatre et qu’il était « grave ».

Dustin aurait eu « une énorme boule » sur la gorge, mais a reporté son examen médical.

Malheureusement, le célèbre acteur n’a pas réussi à survivre après avoir subi une chimiothérapie exténuante.

