Dustan le berger allemand capturé dans un champ de maïs de la vallée du Fraser après des semaines de fuite – Kelowna Capital News

Dustan le chien est enfin en sécurité.

Le plus petit hobo de Chilliwack, une femelle berger allemand en fuite, a finalement été capturé mardi par des chercheurs d’animaux de compagnie professionnels dans un champ de maïs.

La capture triomphale du chien était “une cause de soulagement, d’exaltation, de joie, de toutes les émotions”, a déclaré Natasha MacDonald, l’une des six femmes qui se sont réunies pour collecter des fonds et aider le chien.

Ils ont mis en place un GoFundMe pour “l’après-soin” de Dustan, qui a permis de récolter 2 755 $ en deux jours.

“Grâce au travail acharné et au dévouement de nombreuses personnes et bénévoles formidables, elle a été capturée dans un champ de maïs”, a expliqué MacDonald.

La bergère mince et épuisée a été aperçue en train de courir avec un seau en plastique sur la tête, entre toutes.

“Un énorme merci à Al de Pet Searchers Canada qui a attrapé ce chien courageux, et merci à Cam qui a rapproché Al de son quad pour que tout cela se produise.”

Al MacLellan de Petsearchers Canada a déclaré qu’il avait été contacté par le groupe préoccupé par Dustan, mais qu’il était submergé par d’autres efforts de recherche à l’époque.

“Au cours de la semaine dernière, nous avons entendu plusieurs chercheurs dire qu’ils perdaient espoir de capturer Dustan et avaient peur qu’elle ne survive pas.”

Il y avait eu de nombreuses observations des deux côtés de l’autoroute – à Rosedale, au centre-ville, dans la Première Nation Skwah et enfin à Greendale.

Les chercheurs d’animaux en ont discuté et ont décidé de faire don de leurs services à la cause.

« La recherche était lancée ! J’ai assuré à Natasha qu’ensemble, nous capturerions Dustan et la mettrions en sécurité”, a écrit McLellan.

Ils ont fouillé lundi et ont cru entrevoir le chien. Puis il y a eu une autre observation mardi matin du chien du fermier de Greendale, Cam Regier, et cette fois c’était avec un seau d’alimentation sur la tête.

“Nous nous sommes précipités vers Chilliwack et les membres du groupe et j’ai fouillé les champs pour Dustan.”

Ils savaient d’après des observations récentes qu’elle se trouvait dans un champ de maïs à proximité, mais ils ne l’avaient pas vue jusqu’à ce que Regier appelle pour dire qu’il l’avait vue à la périphérie de son champ de maïs dans des buissons.

Les chercheurs sont partis en VTT, armés d’un grand filet et d’une perche « attrape ».

“Finalement, Cam a vu Dustan et la poursuite a commencé. En accélérant à travers le champ de maïs, nous étions bientôt près de Dustan, j’ai essayé de passer le filet au-dessus de sa tête et de son corps, mais cela n’a pas fonctionné. Le filet s’est cassé en deux.

Ils avaient besoin d’un nouveau plan de bataille.

“Alors j’ai demandé à Cam de me laisser descendre de son VTT avec mon poteau de capture, et à la place, il rattraperait à nouveau Dustan et la pousserait vers moi.”

Cela a fonctionné comme un charme.

“Ils se dirigeaient tous les deux droit vers moi”, a écrit le chercheur d’animaux. Il l’a poussée dans l’herbe haute de ses pattes, puis la perche de capture a été sécurisée.

« Elle a été attrapée !

Pas sûre au début si ses ravisseurs étaient amis ou ennemis, elle finit par se détendre.

Beaucoup d’efforts ont été déployés pour capturer Dustan qui a été retrouvé à Greendale le 2 octobre 2022. (Natasha MacDonald)

“Nous avons tous convenu qu’elle serait un jour un membre aimant de la famille”, a-t-il écrit. «Nous l’avons accompagnée jusqu’à un camion et l’avons mise dans un chenil, elle se dirigeait directement vers un vétérinaire pour faire retirer le seau et se faire examiner. Elle s’est très bien comportée et sera prise en charge jusqu’à ce qu’elle puisse être adoptée dans une famille aimante.

MacDonald a également remercié Darlene de K9 Recovery Services pour tout son temps, ses conseils, ses conseils et ses efforts, ainsi que la Première Nation Skwah pour sa coopération et sa gentillesse, ainsi que tous les agriculteurs de Greendale qui nous ont aidés.

« Du fond du cœur aux nombreuses personnes qui ont aidé en gardant un œil sur ce chien, en faisant des dons de fonds et de ressources, en nous offrant l’accès à leurs terres, et plus encore.

“Nous pouvons tous respirer profondément maintenant.”

Elle a été emmenée au Family Pet Hospital de Chilliwack et est dans un état acceptable malgré ce qu’elle a traversé.

“Elle a un corps étranger dans ses entrailles qui, espérons-le, s’en sortira”, a déclaré MacDonald.

Ils ont pris des radiographies et du sang et ont confirmé qu’elle était dans un état stable.

“Elle aura besoin de vaccins, de contrôle des parasites, de stérilisation et de médicaments pour l’aider à se sentir à l’aise dans son état d’émaciation”, indique la demande d’aide. « Pouvons-nous demander votre aide une fois de plus ? Nous avons utilisé le reste de l’argent du premier Go Fund Me pour alléger la facture vétérinaire aujourd’hui. Nous aimerions la remettre à ses nouvelles personnes en tant que telles afin qu’elles n’aient pas ce fardeau financier.

Elle a remercié tous ceux qui ont aidé.

“Si nous dépassons l’objectif ou si nous n’avons pas besoin de tous les fonds, nous choisirons un sauvetage de bonne réputation auquel nous pourrons transmettre ces fonds supplémentaires.”

Il y a une page Facebook, Dustan, notre plus petit hobo, où beaucoup de ceux qui ont aidé sont remerciés abondamment, et la page GoFundMe.

