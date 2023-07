Durrington High School: des enfants et des enseignants en détention alors qu’une fille est arrêtée pour possession d’un couteau

Une école SECONDAIRE a été fermée après l’arrestation d’une adolescente pour avoir prétendument apporté un couteau.

L’alerte a été donnée ce matin au Durrington High School de Worthing, dans le West Sussex.

L’école a été fermée à clé après que des inquiétudes ont été exprimées au sujet d’un couteau

Les parents ont déclaré que leurs enfants se cachaient sous des tables dans les salles de classe après que la lame a été repérée peu après 9h30.

Les co-directeurs Shaun Allison et Chris Woodcock ont ​​envoyé aux parents un e-mail disant: «Comme vous le savez, il y a eu un grave incident à l’école ce matin où un jeune est venu sur le site en possession d’un couteau.

« Nous sommes immédiatement entrés en confinement et en moins de cinq minutes, la police était sur place et a aidé le personnel à maîtriser l’incident.

« Personne n’a été blessé. Nous tenons à remercier nos étudiants et notre personnel pour leur excellente réponse. Le jeune a été arrêté et nous assistons la police dans ses enquêtes. »

Dans un message sur Facebook, l’école a insisté : « Il n’y a plus de menace pour les élèves ou le personnel ».

La police de Sussex a déclaré dans un communiqué: « Le jeudi 20 juillet à 9 h 37, la police a été appelée au lycée de Durrington pour signaler qu’un adolescent serait en possession d’un couteau.

« Les agents se sont rendus sur place et à 9h43, une adolescente a été arrêtée en toute sécurité.

« Elle a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir déposé une lame dans un lieu public et est actuellement détenue par la police. »

L’inspecteur en chef de Worthing, Sarah Leadbetter, a déclaré plus tard: « Je voudrais rassurer le public sur le fait qu’il s’agissait d’une situation rapide et contenue dans laquelle personne n’a été blessé et il n’y a pas de risque plus large pour la sécurité. »

L’école secondaire Durrington était auparavant l’une des 11 de la région de Worthing écrivant aux parents avec des avertissements de « rapports continus de violence et de comportement antisocial », selon The Argus.

La police de Sussex a été appelée sur les lieux et a arrêté une adolescente