Durov s’exprime pour la première fois depuis son arrestation en France — RT World News

Le fondateur de Telegram a déclaré qu’il était erroné de l’accuser de crimes prétendument commis sur sa plateforme

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que les autorités françaises ont utilisé « surprenant » arguments lors de son arrestation à l’aéroport parisien le mois dernier.

L’homme d’affaires franco-russe a été arrêté après son atterrissage à l’aéroport de Paris-Le Bourget le 24 août et libéré sous caution quelques jours plus tard. Il a été inculpé de 12 chefs d’accusation, dont complicité de distribution de pornographie infantile, trafic de drogue et blanchiment d’argent. Les accusations découlent de l’accusation selon laquelle les règles de modération laxistes de Telegram permettent l’utilisation généralisée de la plateforme par des criminels.

Durov a publié une longue déclaration sur Telegram jeudi soir, affirmant que la position de l’accusation était « surprenant pour plusieurs raisons. »

« Si un pays n’est pas satisfait d’un service Internet, la pratique établie est d’engager une action en justice contre le service lui-même », Durov a écrit. « Utiliser des lois datant d’avant l’ère des smartphones pour accuser un PDG de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu’il gère est une approche erronée. »

Développer une technologie est déjà assez difficile. Aucun innovateur ne construira jamais de nouveaux outils s’il sait qu’il peut être tenu personnellement responsable d’un éventuel abus de ces outils.

Selon le milliardaire de la technologie, la police lui a dit qu’il pourrait être « personnellement responsable de l’utilisation illégale de Telegram par d’autres personnes, car les autorités françaises n’ont pas reçu de réponse de Telegram. »















Durov a rejeté l’affirmation selon laquelle son entreprise était difficile à joindre, notant que Telegram dispose d’un représentant officiel dans l’UE qui répond aux demandes. « Son adresse e-mail est accessible au public à toute personne dans l’UE qui recherche sur Google « Adresse Telegram UE pour les forces de l’ordre », il a écrit.

« Les autorités françaises ont eu recours à de nombreux moyens pour me joindre et me demander de l’aide », il a continué, ajoutant qu’il était « un invité fréquent » au consulat de France à Dubaï.

Durov est né en Russie mais vit à Dubaï depuis la fin des années 2010. Il est également citoyen de la France, des Émirats arabes unis et de la nation caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis.