Durov dévoile les détails de son salaire annuel – médias — RT World News

Le fondateur de Telegram ne gagnerait qu’un dirham par an (0,27 $), malgré une fortune estimée à 15,5 milliards de dollars

Le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a déclaré aux enquêteurs français qu’il ne gagnait qu’un dirham émirati, soit 0,27 dollar, par an, a rapporté mercredi Le Monde, ajoutant que cette révélation avait intrigué les interrogateurs.

Bien que l’entrepreneur technologique ne se verse apparemment presque rien, Forbes estime la fortune de Durov à 15,5 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 122e personne la plus riche du monde. Selon l’indice Bloomberg Billionaires, qui classe Durov à la 306e place, son capital personnel s’élève à 9,07 milliards de dollars.

Bien qu’il soit milliardaire, Durov a des habitudes assez ascétiques, rapporte Le Monde, notant que ses publications sur les réseaux sociaux ont promu une vie sans café, sans alcool, sans viande, sans produits laitiers et sans médicaments, ainsi que des bains de glace et de la méditation.

La révélation de son salaire annuel aurait été faite en réponse à une question sur les revenus de Durov alors qu’il était en garde à vue à Paris à la fin du mois dernier.

En 2017, Durov a déménagé le siège de Telegram à Dubaï. Dans une interview accordée à Bloomberg à l’époque, l’entrepreneur russe, qui est devenu plus tard citoyen des Émirats arabes unis, de France et de Saint-Kitts-et-Nevis, a déclaré que les exonérations fiscales étaient à l’origine de sa décision de déménager au Moyen-Orient.

EN SAVOIR PLUS:

L’ancien partenaire du fondateur de Telegram veut une part

Dans une rare interview accordée au Financial Times en mars dernier, Durov, qui est l’unique propriétaire du célèbre service de messagerie et de médias sociaux Telegram, a déclaré que la société basée à Dubaï avait été évaluée à plus de 30 milliards de dollars par des investisseurs potentiels. Il a exclu de vendre la plateforme, mais a suggéré qu’il étudiait la possibilité d’une future introduction en bourse.

En août, Durov a été arrêté en France et accusé de multiples délits, allant du refus de coopérer avec les autorités à l’administration d’une plateforme en ligne prétendument utilisée par des criminels. Le milliardaire a ensuite été libéré sous caution de 5 millions d’euros (5,55 millions de dollars). Il lui est interdit de quitter le pays tant que l’affaire est en cours.