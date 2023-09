Durojaiye de Virginie-Occidentale a une excellente attitude | Actualités, Sports, Emplois

MORGANTOWN, W.Va. — L’attitude mène à l’altitude si vous êtes un joueur de football.

Si vous voulez atteindre les sommets de votre profession – et aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, le football universitaire peut être une profession – alors comprenez que votre attitude pèse lourdement sur la balance.

Vous devez laisser votre attitude dicter où vos aptitudes physiques vous mèneront.

C’est un jeu où le mal est le bien – le mal dans le sens où, en athlétisme, c’est un compliment, comme dans « Bruce Irvin était un mauvais passeur » ou « JJ Wetherholt est un méchant avec une batte à la main. »

Vous vous efforcez de gagner le respect par votre attitude.

Si nous pouvons porter un jugement sur les premiers retours sur performances, il semble que la Virginie occidentale « un méchant mec » au Kentucky, transfert du joueur de ligne défensive Tomiwa (ils l’appellent Tomi) Durojaiye.

Il a faim de temps de jeu, avide de succès.

Écoutez et vous comprendrez peut-être quelle est son attitude :

«J’essaie de faire de gros jeux. Je sais quel genre de joueur je peux être. Je sais quel genre de joueur je veux être. Chaque fois que je vais sur le terrain, je veux avoir un impact ; J’essaie de montrer à l’équipe ce que je suis et j’ai l’intention de le faire chaque fois que j’en ai l’occasion.

L’attitude n’est pas nécessairement un trait inné. Elle est influencée par votre environnement, par votre famille, votre coaching, vos amis. C’est à partir de là que se développent vos rêves et la manière dont vous réalisez ces rêves.

Durojaiye poursuit sans relâche ses rêves.

« Pour moi, je veux toujours dominer » il a dit. « Pour mon équipe et pour moi-même, nous cherchons toujours à montrer ce que nous sommes et qui nous sommes » il a dit.

Le problème avec les rêves est qu’ils ne se réalisent pas toujours immédiatement et la façon dont vous réagissez est importante.

Durojaiye l’a découvert au Kentucky. C’était un enfant pressé, à la recherche de temps de jeu, mais il s’est retrouvé dans l’équipe de scouts pendant les neuf premières semaines de ce qui allait être une saison en chemise rouge.

« Avec l’équipe de scouts, soit vous allez l’accepter, soit vous vous laissez déranger. Évidemment, vous voulez jouer en première année, donc cela m’a un peu dérangé. En même temps, j’ai accepté ce rôle parce que soit vous allez vous améliorer, soit vous ne vous améliorerez pas. » il a dit.

Il s’entraînait dur, comme c’était devenu son habitude.

« Faire partie de l’équipe de dépisteurs l’année dernière m’a beaucoup aidé » il a dit. « Mon objectif chaque jour lorsque j’étais dans l’équipe de dépisteurs était de rendre l’offensive aussi mauvaise que possible. Je voulais montrer aux entraîneurs ce que je faisais.

Mais les choses ne fonctionnaient tout simplement pas, alors il chercha à changer d’école et WVU avait beaucoup à offrir, un système similaire à celui dans lequel il avait joué au Kentucky, mais avec plus de liberté pour afficher ses compétences.

C’était plus près de chez soi, et cela joue trop souvent dans l’attitude d’une personne issue d’une famille proche.

Alors, il a appuyé sur la gâchette.

« Lorsque vous êtes transféré, c’est un peu différent de lorsque vous êtes une recrue au lycée. Lorsque vous êtes transféré, ils s’attendent à ce que vous veniez jouer. Les gars m’ont montré de l’amour. Mentalement et intérieurement, quand j’étais au Kentucky, si je faisais un mauvais jeu, je m’y attardais beaucoup. L’une des choses les plus importantes, c’est que j’ai eu du mal avec ça.

WVU lui a présenté son programme de santé mentale dirigé par le Dr Sofia Espana Perez, quelque chose qui est probablement sous-médiatisé car il est bien plus important pour le bien-être des joueurs qu’on pourrait l’imaginer.

La transition à cette étape de la vie est difficile.

« Mes parents sont toujours disponibles lorsque j’ai besoin de me défouler avec eux » il a dit. « Je m’exprime avec eux chaque semaine, mais avec la question de la santé mentale – et ce que j’aime dans ce domaine – ils ne vous disent pas toujours ce que vous voulez entendre. »

Le programme explore ce que vous ressentez et pourquoi.

« C’est comme ce que vous avez besoin d’entendre de la part d’un entraîneur, mais ils veulent comprendre pourquoi vous ressentez cela. Vous ressentez peut-être une certaine chose sans même le reconnaître, alors ils vous aident à comprendre pourquoi. » dit Durojaiye.

Les choses ont changé et cela l’a aidé à rester concentré sur les choses importantes et nécessaires pour atteindre son objectif.

« Ici, l’une des choses que j’ai vraiment améliorées est la mémoire à court terme et le contrôle de ce que je peux contrôler. » » dit-il, indiquant qu’il ne s’attarde plus sur les erreurs.

Il a été libéré pour profiter du travail acharné qu’il accomplirait quotidiennement et de l’attitude qui s’était développée en lui en tant que compétiteur acharné sur le terrain de football.

Cela remonte en partie à ses années de lycée à Middletown, dans le Delaware. Il y a appris que le succès qu’il a connu jusqu’à présent ici est loin d’être proche du produit final.

« Au lycée, pour moi, il s’agissait avant tout de m’entraîner dur » il a dit. « Quand j’ai commencé à recevoir des offres, mes entraîneurs ne m’ont vraiment pas laissé faire preuve de complaisance. Ils sont devenus plus durs avec moi.

Ce n’est pas différent à WVU.

« Ce qui est important pour moi en ce moment, c’est que chaque fois que j’en ai l’occasion, c’est de jouer fort, de jouer vite. Avec notre ligne D, nous nous défions les uns les autres. J’ai eu quelques sacs, mais pendant que certains gars venaient célébrer ça, d’autres venaient et disaient que nous en avions besoin de plus, « » dit Durojaiye.

« Nous ne nous donnons pas la chance de faire preuve de complaisance. »

Sa famille est toujours dans le mix.

«Mes parents… mon père, ma belle-mère et ma mère. Ce sont les gens qui travaillent le plus dur que j’ai connu dans ma vie. Ils ont fait d’innombrables sacrifices pour moi. Quand je suis parti du Kentucky, j’ai fait tout le trajet pour rentrer chez moi et la seule chose que j’ai retirée de ce trajet, c’est que c’était comme ce que faisait mon père. il a dit.

« Quand tu étais enfant, tu vas tout le temps dans des camps et mon père me conduisait toujours. C’était beaucoup de sacrifices. Mon père passait beaucoup de nuits blanches en m’emmenant jouer au football. Ma mère et ma belle-mère me disaient toujours que je pouvais être plus qu’un simple joueur de football ou plus qu’un simple étudiant.

Il les a pris au sérieux.

« Je suis l’aîné de mes quatre frères et sœurs, donc le plus important est de rendre ces six personnes fières. Ils me font continuer. Il n’y a pas vraiment de pression parce que ma famille ne me pousse pas à y arriver, mais je me la mets parce que je veux pouvoir mettre mes frères et sœurs dans une meilleure position et prendre soin de mes parents dans quelques années.









