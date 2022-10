Durg Puja Pandal, sur le thème de la nuit étoilée, de Vincent Van Gogh au Bengale occidental est un chef-d’œuvre visuel

Une multitude de grandes célébrations de Durga Puja sont de retour au Bengale occidental et l’État a été orné de faste et de grandeur pour accueillir la déesse Durga. Alors que Kolkata, la capitale de l’État, se vante généralement des pandals les plus uniques et les plus intéressants, cette fois, la ville des lumières s’est sûrement surpassée avec des pandals qui ont été ornés des couleurs et des nuances de l’un des plus emblématiques de Vincent Van Gogh. peintures. Peu d’artisans et de peintres parmi les plus qualifiés et les plus expérimentés du Bengale occidental et de l’étranger sont embauchés pour créer des pandals à thème. Le but est de représenter le fanhood, l’idéologie, le message et la prière. S’adressant à Twitter, l’utilisateur appelé Sanchita a partagé des images de ce magnifique pandal.

“J’ai vu un pandal sur le thème de la nuit étoilée (de Van Gogh) !!!!” lire la légende. Les pandals sont situés à Bakulbagan Sarbojanin, Hindusthan Park Sarbojanin et Sovabazar Burtola Sarbojanin. Le pandal représente Starry Night, qui est une peinture à l’huile sur toile de l’année 1889. Regardez par vous-même :

J’ai vu un pandal sur le thème de la nuit étoilée (de Van Gogh) !!!! pic.twitter.com/717jithiTQ – SANCHITA ⁷ (@BTS_enthucutlet) 28 septembre 2022

Pendant ce temps, il y a aussi un pandal sur le thème des tours jumelles inspiré de celui de Kuala Lumpur, en Malaisie. L’impressionnant puja pandal a été conceptualisé et construit par le Luminous Club of Kalyani. Le club célèbre cette année ses 30 ans d’achèvement et a commencé à travailler sur le pandal plusieurs mois avant Durga Puja. On peut dire que les tours jumelles de Kuala Lumpur, en Malaisie, sont l’un des sites touristiques les plus populaires au monde, et des gens de partout se bousculent pour le visiter. Le pandal Kalyani Durga Puja est un spectacle à voir car il a été illuminé comme les tours jumelles d’origine et se dresse à une hauteur massive de 148 pieds.

Les pandals de puja thématiques dans l’État ont toujours été populaires et le pandal de Kalyani Durga Puja en est l’un des meilleurs exemples. Les couleurs spectaculaires de rouge, blanc et vert parsèment l’horizon de Nadia et le feront jusqu’à la fin des célébrations. À l’intérieur du pandal, une immense idole de la déesse Durga repose, avec ses enfants, ornée d’accents blancs, argentés et dorés.

Les célébrations de Durga Puja au Bengale occidental ont commencé en pleine ferveur depuis Mahalaya, c’est-à-dire le 25 septembre 2022. Après une accalmie des célébrations due à la pandémie au cours des deux dernières années, les foules se sont bousculées pour se faire de la place alors que les gens se déversaient dans les rues pour attraper un aperçu de la déesse. Plusieurs autres États du Bengale, ainsi que la capitale Kolkata, ont été ornés de lumières et de décorations pour célébrer le festival de bon augure.

