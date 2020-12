HOUSTON: James Harden s’est entraîné avec les Houston Rockets lundi pour la première fois cette saison après avoir raté la première partie du camp alors que les discussions tournent autour de lui.

Harden a rapporté avoir campé tard au milieu des rapports selon lesquels il cherchait à être échangé. Il était absent pour les deux premiers matchs de pré-saison des Houstons alors qu’il traversait les NBA. COVID-19[feminine protocoles de test.

L’entraîneur Stephen Silas a déclaré qu’il avait parlé avec la superstar lundi, mais ils ont parlé strictement de basket-ball et aucun des deux n’a abordé un échange possible.

Nous avons eu une bonne conversation et je vais en rester là, dit Silas. Vous pouvez lui poser des questions sur son engagement et tout ce genre de choses. Mais nous avons eu une bonne conversation. Il était enfermé. Il posait de bonnes questions. Il soulève de bons points.

Jusqu’à présent, demander quoi que ce soit à Harden n’a pas été une option, la barbe n’a pas parlé aux journalistes depuis son arrivée au camp.

Silas a déclaré que Harden ferait ses débuts de pré-saison mardi soir lorsque les Rockets accueilleront les Spurs.

Les Rockets ont échangé Russell Westbrook à Washington contre John Wall et un choix de première ronde le 2 décembre pour couronner une courte intersaison qui était en proie à des rumeurs selon lesquelles Westbrook et Harden voulaient quitter Houston. Certains pensaient que le commerce de Westbrook changerait d’avis Hardens à propos des Rockets, mais les rapports qu’il veut quitter ont persisté au cours des presque deux semaines qui ont suivi l’accord.

Silas, à sa première année à Houston après avoir succédé à Mike DAntoni, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Harden soit tout cette saison. L’entraîneur a également nié que les spéculations sur l’avenir de huit fois All-Star aient été une distraction pour l’équipe.

C’est quelque chose dont les médias ont beaucoup parlé et j’ai dû répondre à beaucoup de questions à ce sujet, a déclaré Silas. Mais en ce qui concerne notre croissance et notre avance cette saison, nous avons été juste sur le rythme.

Le vétéran PJ Tucker s’est également entraîné lundi après avoir raté les deux premiers matchs préparatoires. Il travaille lentement après s’être rendu au camp avec un jour de retard.

Tucker est dans la dernière année d’un contrat de quatre ans, 31,8 millions de dollars et certains ont suggéré qu’il était également malheureux à Houston parce qu’il n’a pas reçu de prolongation. Il a parlé aux journalistes lundi mais n’a pas fourni beaucoup de clarté sur la situation.

Ce n’est même pas seulement dans la prolongation du contrat, a-t-il dit. Ce n’est pas l’objectif total. Le but est d’être dans un endroit où vous voulez, où vous voulez être… c’est ce que chaque joueur veut. Personne ne veut être quelque part où il n’en veut pas. Et il y a certaines façons de montrer cela et pas seulement des extensions de contrat.

On a demandé à Tucker s’il sentait que les Rockets ne voulaient plus de lui.

Vous devriez leur demander. Parce que vous me posez une question sur ce qu’ils pensent, et je ne peux pas vous le dire, dit-il.

