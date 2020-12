HOUSTON: James Harden reste un Houston Rocket pour le moment.

La superstar s’est rendue en retard pour le camp, mais est de retour avec l’équipe et le nouvel entraîneur Stephen Silas s’attend à ce qu’il soit tout à fait cette saison malgré les rumeurs persistantes selon lesquelles il veut être échangé.

Silas a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Harden de son avenir mais qu’ils avaient eu une bonne discussion sur des sujets sur le terrain cette semaine.

Donc, en ce qui concerne son engagement envers ce qui était en train de faire, en ce qui concerne le basket-ball, il était juste là, a déclaré Silas. En ce qui concerne les rumeurs et toutes les autres choses dont je ne peux pas parler (que)… c’est une autre question que vous devrez avoir pour lui.

Harden est resté silencieux pendant des mois de spéculations selon lesquelles il est malheureux à Houston. De nombreux rapports ont indiqué qu’il cherchait à être expédié à Brooklyn pour jouer avec l’ancien coéquipier d’Oklahoma City, Kevin Durant, qui est parti et est devenu champion de la NBA avec Golden State. Malgré toutes ses réalisations, Harden est toujours à la recherche d’un titre NBA.

Alors que les Rockets pourraient éventuellement essayer de traiter Harden, ils s’attendaient à un retour important pour le All-Star huit fois. Ils ont l’intention de se battre maintenant avec Harden en tant que pièce maîtresse de l’équipe et ne seront probablement pas influencés par un paquet lourd sur les choix de repêchage ou les jeunes talents et chercheront une star actuelle en retour.

Ils ont déjà fait un énorme mouvement cette intersaison lorsqu’ils ont envoyé Russell Westbrook à Washington pour John Wall et un futur choix de premier tour après la première saison de Westbrook à Houston n’a pas été à la hauteur du battage médiatique. Les Rockets avaient espéré que l’ajout de Westbrook, le MVP 2017, serait ce dont ils avaient besoin pour remporter leur premier titre depuis les championnats consécutifs en 1994-95. Au lieu de cela, ils ont été évincés par l’éventuel champion des Lakers en demi-finale de la Conférence Ouest.

Maintenant, leur avenir est au mieux trouble avec des questions sur la version de Harden qu’ils recevront cette année s’il n’est pas échangé. Wall, comme Silas, espère le meilleur et le garde dynamique a hâte de jouer avec la barbe après avoir passé toute sa carrière avec les Wizards.

Je pense que moi et James pouvons être une sacrée combinaison, a déclaré Wall. J’espère juste que nous aurons l’occasion d’entrer dans la saison régulière et de voir comment ça se passe.

SILAS ENTRE EN

Silas en est à sa première année en tant qu’entraîneur-chef après avoir travaillé comme assistant de la NBA pendant 20 ans. Les Rockets l’ont embauché après que Mike DAntoni ait décidé de ne pas revenir à l’expiration de son contrat.

Silas, 47 ans, a travaillé comme assistant à Charlotte, Cleveland, Washington, Golden State et a passé les trois dernières saisons à Dallas. Mais il a été dans la NBA toute sa vie en tant que fils de l’ancien joueur et entraîneur Paul Silas.

Malgré tout le drame entourant l’équipe, Silas s’efforce d’aider les Rockets à se battre pour un titre.

Il est difficile d’accéder aux séries éliminatoires, puis une fois que vous êtes en séries éliminatoires, il est difficile de franchir la prochaine étape pour devenir une équipe de deuxième tour, puis il est difficile de faire la prochaine étape vers une équipe de championnat, a déclaré Silas. Et c’est ce que je suis ici pour faire et c’est ce que je suis prêt à faire. Mais… ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et j’y travaillais.

PLUS DE PETITE BALLE

Les Rockets sont allés avec une formation peu orthodoxe de petites balles pour la seconde moitié de la saison dernière après le centre commercial Clint Capela à Atlanta en février. Cette année, ils retourneront à une formation plus traditionnelle après avoir ajouté les joueurs de 6 pieds 10 pouces DeMarcus Cousins ​​et Christian Wood.

Wood a rebondi autour de cinq équipes en seulement quatre ans dans la ligue, mais Houston cherche à ce qu’il soit un grand contributeur cette saison après avoir participé à un sommet en carrière de 62 matchs la saison dernière pour Detroit où il a en moyenne 13,1 points et 6,3 rebonds.

SE SENTIR BIEN

Cousins ​​et Wall sont en bonne santé après que les deux joueurs ont raté toute la saison dernière en raison de blessures et ont également manqué un temps considérable blessé l’année précédente. Wall s’est absenté l’année dernière en se remettant d’une blessure au tendon d’Achille et Cousins ​​a été écarté par un ligament croisé antérieur déchiré.

La tâche était difficile, mais je pense que je suis fait pour cela, a déclaré Cousins. Je l’ai pris dans la foulée et je me suis juste battu. J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur la vie en général.

Le couple est également ravi d’être réuni après avoir joué ensemble au Kentucky.

Nous nous défierons tous les deux, a déclaré Wall. Tant que nous étions ici et que nous étions coéquipiers, nous allions se défier pour tirer le meilleur parti de l’autre afin que nous puissions avoir une sacrée saison.

