Durbin sécurise les dispositions sur les voies navigables de l’Illinois dans le projet de loi – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Le sénateur américain Dick Durbin a annoncé que le projet de loi sur le développement des ressources en eau, qui a été adopté par le Sénat, comprenait plusieurs dispositions de l’Illinois, notamment un financement supplémentaire de 35 millions de dollars pour le programme de restauration du haut Mississippi.

Le projet de loi consacre également des fonds pour lutter contre la menace environnementale posée par les espèces envahissantes telles que la carpe asiatique dans les voies navigables de l’Illinois.

C’était l’une des nombreuses annonces législatives et politiques faites par les membres de la délégation du Congrès de l’Illinois représentant le nord-ouest de l’Illinois.

Voici les autres :

– La représentante américaine Cheri Bustos du 17e district et la représentante américaine Adam Kinzinger du 16e district ont voté pour adopter la loi CHIPS and Science Act qui vise à remédier à la pénurie nationale de puces à semi-conducteurs et à encourager leur fabrication nationale. La législation a déjà été adoptée par le Sénat et se dirige vers le bureau du président. Bustos a déclaré: “Alors que la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement et de la fabrication étrangères continue d’augmenter les coûts pour les familles de travailleurs, il est essentiel que nous ramenions la production aux États-Unis.”

– Le représentant américain Darin LaHood du 18e district, qui a voté contre le projet de loi CHIPS, a présenté une résolution bipartite du comité House Ways and Means pour promouvoir le commerce numérique et l’économie numérique. “Le commerce numérique est un moteur de croissance économique et un moyen de promouvoir les valeurs et les normes américaines dans le monde”, a déclaré LaHood, qui a été rejoint par la vice-présidente démocrate du comité, Susan DelBene de Washington, pour présenter la résolution.

– LaHood a publié une déclaration sur la publication du rapport sur le PIB du deuxième trimestre, qui a montré une baisse de 0,9 %. Cela faisait suite à une baisse de 1,6 % au premier trimestre. “La Maison Blanche peut jouer à des jeux de mots autant qu’elle veut, mais ce sont leurs politiques économiques imprudentes et leur incapacité à traiter les véritables cas d’inflation qui obligent les familles du centre et du centre-ouest de l’Illinois à prendre des décisions budgétaires incroyablement difficiles”, a déclaré LaHood.

– Kinzinger a lancé une initiative Primary First dans le Michigan, où il cible les candidats qui perpétuent le mensonge selon lequel l’élection présidentielle de 2020 a été volée ou qui sympathisent avec les insurgés du 6 janvier. CountyFirst de Kinzinger a déclaré avoir investi 250 000 $ dans la formation des électeurs dans six courses de Statehouse et trois courses de Sénat d’État.