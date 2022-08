Durbin rencontre le directeur nouvellement assermenté des prisons fédérales – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Le sénateur américain Dick Durbin de l’Illinois a rencontré par vidéoconférence Colette Peters, la nouvelle directrice du Bureau fédéral des prisons.

“Après la réunion d’aujourd’hui, j’espère plus que jamais qu’avec le directeur Peters, le procureur général Garland et le procureur général adjoint de Monaco ont choisi le bon chef pour éliminer la pourriture bureaucratique et réformer la BOP”, a déclaré Durbin dans un communiqué de presse. “C’est un défi de taille, mais lors de l’appel d’aujourd’hui, j’ai promis de travailler avec Mme Peters pour l’aider à réussir dans ce nouveau rôle.”

Durbin, président du Comité judiciaire du Sénat et auteur principal de la First Step Act, a appelé à une nouvelle direction du système carcéral fédéral depuis novembre.

Peters a prêté serment mardi. Elle était directrice du département des services correctionnels de l’Oregon depuis 2012. Elle est la première femme à occuper le poste de directrice de l’ODOC et est également présidente du conseil consultatif de l’Institut national des services correctionnels et ancienne vice-présidente de l’Association of State Correctional Administrators.

Au cours de leur réunion, Durbin a demandé à Peters de s’engager à éliminer les fautes et à mettre en œuvre des réformes, y compris la poursuite de la mise en œuvre de la loi First Step. Durbin a également exprimé son attente que le bureau coopère avec les demandes de surveillance du Comité judiciaire en temps opportun.

Durbin a passé plus de 2 heures à visiter la prison de Thomson le 9 juillet, à discuter avec des dirigeants syndicaux, des détenus et son directeur Thomas Bergami. La prison a été au centre des critiques de Durbin à l’égard du bureau.

Un rapport publié le 31 mai par La radio publique nationale et le projet Marshall décrit les prétendus abus contre les détenus. Celles-ci comprenaient des violations des droits civils, des violations des politiques et des comportements criminels potentiels, qui ont eu lieu depuis mars 2020. Sept détenus sont également décédés depuis lors, la plupart étant le résultat d’un homicide.