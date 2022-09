WASHINGTON, DC – Le sénateur américain Dick Durbin a abordé la question de l’épuisement des effectifs de la santé lors d’une audience du sous-comité judiciaire sur l’immigration mercredi.

Il a également cité le besoin de travailleurs dans les zones rurales de l’Illinois ayant visité les établissements de santé, y compris l’hôpital KSB de Dixon en juillet.

Durbin a déclaré: «J’ai parcouru mon état au mois d’août de la ville de Chicago jusqu’aux zones les plus rurales de l’Illinois et le message était toujours le même… ils font face à une pénurie dramatique d’infirmières, une pénurie dramatique de médecins. Et ce que nous essayons de faire ici, c’est de trouver une solution à cela. Mais tant que nous sommes bloqués sur la question de l’application de la loi, nous ne pouvons même pas régler ce problème.

Dans sa déclaration liminaire, Durbin a déclaré que les travailleurs immigrés pourraient aider à pourvoir les postes vacants dans les rangs des infirmières, des médecins, des professionnels de la santé et des soignants.

“Ils sont déjà là et nous en avons besoin de plus”, a-t-il déclaré.

Durbin a présenté le Dr Ram Alur comme témoin expert. Alur est médecin à Marion

Centre médical des anciens combattants à Marion, où il travaille depuis 2011. Mais Alur est également l’un des milliers de médecins qui sont coincés dans un arriéré de cartes vertes et a cofondé Physicians for American Healthcare Access pour remédier aux lois obsolètes sur l’immigration.

Alur a témoigné que: «Les médecins titulaires de visas H-1B temporaires doivent faire renouveler leur visa de travail au moins tous les trois ans via un processus de requête incertain dans lequel l’employeur, et non le médecin, doit déposer les documents essentiels. Le processus est un énorme fardeau administratif pour l’employeur et l’employé avec de multiples agences impliquées et est actuellement très long. J’ai dû renouveler mon statut cinq fois jusqu’à présent pour pouvoir continuer à travailler ici. En 2016, ma demande de résidence permanente en tant que médecin d’intérêt national a été approuvée, mais je dois attendre au moins une décennie avant de recevoir une carte verte en raison de l’arriéré.

Il a dit que la pandémie compliquait le péril pour les travailleurs en carte verte ; un médecin qui contracte le COVID-19 ne peut pas travailler, mettant en danger le statut de visa de sa famille.

Durbin a déclaré que des médecins comme Alur sont obligés de rester avec des visas temporaires en raison du manque de cartes vertes disponibles. Les protections pour les membres de la famille qui atteignent l’âge de 21 ans sont levées et les soumettent à l’expulsion, a-t-il ajouté.