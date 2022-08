Duranga: Drashti Dhami révèle pourquoi elle n’a pas regardé l’original Flower Of Evil [Exclusive]

Duranga est sorti aujourd’hui sur Zee5 avec Drashti Dhami et Gulshan Devaiah. Le spectacle est le remake officiel de la série à succès coréenne Flower Of Evil. L’original mettait en vedette Lee Jong-gi et Moon Chae-won. Dans une interview, Drashti Dhami nous a dit qu’elle n’avait pas regardé l’original car elle voulait livrer une performance qui n’était même pas influencée par l’original. L’actrice a déclaré qu’elle avait regardé quelques K-Dramas mais qu’elle trouvait tout le processus de visionnage et de lecture des sous-titres un peu épuisant. Découvrez l’entretien…