Duranga: Drashti Dhami révèle comment elle a géré la pêche à la traîne haineuse à laquelle elle a été confrontée pour sa dernière émission télévisée Silsila Badalte Rishton Ka [Exclusive]

L’entrée de l’actrice de Duranga Drashti Dhami dans l’espace OTT a été un succès. Elle a reçu d’excellentes critiques pour son travail dans Empire, et ceux qui ont vu Duranga ont loué sa performance en tant que détective Ira. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans une émission de télévision en tant que Nandini dans Silsila Badalte Rishton Ka. L’émission traitait du sujet de la violence domestique et d’une liaison extraconjugale. Les fans de Drashti Dhami se souviendront à quel point elle a été trollée par une partie du public sur les réseaux sociaux. L’actrice a livré une bonne performance mais certaines personnes ne pouvaient pas faire la distinction entre réel et réel.

Dans une conversation EXCLUSIVE, elle nous a dit : “Je n’ai pas été affectée par la haine. C’était un personnage dur, et j’ai vraiment dû tout donner aux scènes. J’ai vraiment apprécié ça en tant qu’acteur. Nandini était une personne très émotionnellement éprouvante. personnage.” Lorsque nous lui avons demandé comment certains se plaignaient du fait que l’émission gâchait le tissu moral des téléspectateurs, elle a répondu: “Mais de telles situations surviennent dans la société. Des relations extraconjugales et des adultères ont lieu”, a-t-elle plaisanté. Eh bien, l’amitié entre Aditi Dev Sharma et elle est intacte car la première est venue pour la projection spéciale de Duranga.

Drashti Dhami a une longue carrière à la télévision. Nous lui avons également demandé quelle émission elle jugeait la meilleure pour le Web. L’actrice a dit que ce serait Madhubala et que cela ne la dérangerait pas de reprendre le rôle. Nous espérons que le producteur Saurabh Tewari écoute cela et décide rapidement d’une adaptation numérique du drame émotionnel à succès. Shakti Arora de Kundali Bhagya et Abhinav Shukla ont joué les rôles principaux masculins dans cette émission.