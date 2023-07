Durand Cup 2023 ‘Trophy Tour’ signalé par les chefs de service et le président de l’AIFF

Le général Manoj Pande, chef d’état-major de l’armée, ainsi que le maréchal en chef de l’air VR Chaudhari, chef d’état-major de l’air et Kalyan Chaubey, président de la Fédération indienne de football (AIFF) ont lancé le « Trophy Tour » de la 132e édition de la Durand Cup.

Le plus ancien tournoi de football de l’Inde lors d’une cérémonie organisée au Manekshaw Centre, Delhi Cantt le 30 juin 2023. Le tournoi devrait débuter à Kolkata du 03 août au 03 septembre 2023. Parmi le grand nombre de participants se trouvaient de jeunes passionnés de football et d’éminentes personnalités sportives.

La Durand Cup est le plus ancien tournoi de football d’Asie et le troisième au monde, auquel participent les meilleurs clubs de football indiens de tout le pays. Organisée par les forces armées indiennes, la Coupe Durand a été le vivier des meilleurs talents du football indien au fil des ans. L’édition inaugurale a eu lieu à Shimla en 1888, lorsqu’elle a commencé comme une coupe de l’armée, ouverte uniquement aux troupes de l’armée indienne britannique en Inde, mais s’est rapidement ouverte également aux équipes civiles.

Le tournoi de la Coupe Durand est unique où l’équipe gagnante repart avec trois trophées, à savoir la Coupe Durand (un trophée roulant et le prix original), le Trophée Shimla (également un trophée roulant et décerné pour la première fois par les habitants de Shimla en 1904) et la Coupe du Président (pour un maintien permanent et présentée pour la première fois par le Dr Rajendra Prasad, le premier président de l’Inde, en 1956). Au cours du prochain mois, les trois trophées dans le cadre d’un Trophy Tour traverseront le pays de long en large avec des apparitions dans certaines grandes villes comme Shimla, Udhampur, Jaipur, Mumbai, Pune, Bengaluru, Bhubaneshwar, Kokrajhar, Guwahati et Shillong. avant d’atteindre Kolkata pour le méga événement.

La 132e édition du tournoi verra la participation de 24 équipes dont des équipes du Népal, du Bhoutan et du Bangladesh, les équipes étrangères participent au tournoi après une interruption de 27 ans. Le tournoi est ouvert à toutes les équipes de clubs et organisé par la Durand Football Tournament Society (DFTS) sous l’égide de la All India Football Federation (AIFF). Le tournoi, par essence, a toujours symbolisé le point culminant de l’excellence, de l’esprit sportif et de la compétitivité dans le domaine du sport.