Durand Cup 2023 : retour du FC Goa contre le Thrash Chennaiyin FC 4-1 et place en demi-finale

Le FC Goa (FCG), champion 2021, s’est qualifié pour la 132e Coupe Durand demi-finales, battant le Chennaiyin FC (CFC) 4-1 en troisième quart de finale au stade sportif Indira Gandhi. Trois de leurs recrues étrangères ont marqué alors que Carl Mchugh en a marqué un et en a aidé un, Noah Sadoui a marqué son cinquième du tournoi, Carlos Martinez son troisième, et Victor Rodriguez a marqué le dernier but du match. Bikash Yumnam avait ouvert le score pour Chennaiyin.

Alexander « Sandy » Stewart était responsable de Marina Machans ce jour-là et il a effectué jusqu’à six changements par rapport à l’équipe qui a disputé son dernier match de groupe contre le Delhi FC. Parmi les titulaires figuraient Rahim Ali et le milieu de terrain italien Christian Battocchio. Sarthak Goloui a également fait ses débuts au CFC. Les Gaurs, avec Gauramangi Singh à la barre, ont fait mieux avec sept, ramenant Dheeraj dans le but et Brandon au milieu de terrain, tout en gardant entre autres Rowlin Borges sur le banc. La nouvelle recrue Carl Mchugh partait également pour Goa.

Marina Machans a inscrit un but précoce, lorsque sur un corner d’Akash Sangwan, flottait haut vers le deuxième poteau, le défenseur central Bikash Yumnam se dirigeait puissamment. Les commentateurs ont estimé que le défenseur de Goa Seriton Fernandes, marquant Bikash, aurait pu faire preuve de plus de force dans l’acte.

Piqués par le but, les Gaurs ont répondu avec vigueur et Carlos Martinez a failli égaliser mais a touché la barre de la tête. Puis Udanta a raté son tir à bout portant.

Il leur a fallu attendre la demi-heure pour enfin se mettre à égalité. Udanta et Brandon ont joué un va-et-vient sur le flanc droit, après quoi le premier a lancé un centre qui a été repoussé devant la surface de réparation par Noah depuis le deuxième poteau. Mchugh était là pour dépasser le gardien de Chennaiyin Samik, pour son premier but lors de son tout premier match pour son nouveau club.

Noah a failli donner l’avantage aux Guars quelques minutes plus tard, se retrouvant à nouveau derrière un centre d’Udanta au deuxième poteau, mais cette fois avec seulement Samik à battre, a mal orienté sa tête.

Le retour s’est complété par un joyau d’une autre nouvelle recrue, l’Espagnol Carlos Martinez Rodriguez. Udanta, qui pimentait ce côté droit, a envoyé un autre ballon menaçant qui a été dégagé par Sarthak. Mais il n’a atteint que Sangwan à proximité, qui n’a pas réussi à le contrôler et il est tombé amoureux de Carlos. L’attaquant espagnol expérimenté a touché dos au but, puis a fait entrer Sangwan et, avec une vue sur le but et le gardien devant, a exécuté un chip audacieux sur le gardien. Il sera sûrement l’un des prétendants au but du tournoi.

Stewart a remplacé Sachu Siby, qui trouvait Noah Sadoui trop chaud à gérer, par Ajith à la pause, se rendant compte de la menace constante posée par l’Américain. L’Italien Battocchio a également été remplacé par Jiteshwor Singh au milieu de terrain.

Chennaiyin a commencé la seconde période de manière plus entreprenante. Le Sauveur Gama a été averti pour avoir tenté d’arrêter l’une de ces dangereuses incursions du CFC par Jordan Murray juste avant l’heure de jeu.

Stewart a ensuite fait appel à Vincy Barreto à la place de Rahim Ali à la recherche de l’égalisation. Les Gaurs ont également opté pour un double changement avec Rowlin et Jay Gupta remplaçant Savior Gama et Raynier Fernandez. Bikash Yumnam s’est ensuite blessé et Romario Jesuraj a remplacé Marina Machans à sa place.

La pression de Chennaiyin a continué alors que Dheeraj a réalisé un brillant arrêt pour refuser Murray à la 72e minute. Stewart a fait son dernier geste en faisant appel à Irfan Yadwad pour Farukh Chowdhary. Les Gaurs ont répondu en faisant appel à Boris et Victor Rodriguez à la place d’Udanta et Carlos Martinez à la 78e minute, signalant clairement qu’ils ne prenaient aucun risque.

Un coup franc d’Ayush Sangwan cadré a de nouveau été repoussé par Dheeraj. Les Gaurs ont ensuite effectué leur dernier remplacement, enlevant Seriton et en faisant venir Leander D’Cunha.

Le clou a finalement été enfoncé dans le cercueil du CFC, lorsque Carl Mchugh est devenu passeur dès la première minute du temps additionnel, trouvant la course de Noah à l’intérieur de la surface, qui l’a magnifiquement abattu pour battre Samik d’un tir dans le virage. Le gardien du CFC était ensuite battu une quatrième fois, lorsque Boris le mettait sur le chemin de Victor quelques minutes plus tard. Le remplaçant a pris une première touche brillante pour laisser son marqueur derrière lui et a lancé un pied gauche dans le coin supérieur gauche du filet de Chennaiyin.

Ce fut un travail bien fait pour les Gaur et une soirée à oublier pour Marina Machans.