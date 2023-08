Durand Cup 2023 : NorthEast United a battu les héros du centre-ville pour réserver des quartiers, Mohammedan Rout Jamshedpur mais a raté les KO

Le NorthEast United FC a atteint les quarts de finale de la Durand Cup 2023 avec une solide victoire 3-1 sur Downtown Heroes dimanche à Guwahati.

Les Highlanders ont concédé tôt lorsque Parvaj Bhuiya a frappé à la huitième minute. Downtown a conservé sa mince avance de 1-0 à la mi-temps.

Cependant, NorthEast a renversé la vapeur en seconde période, avec Ibson Melo égalisant à la 48e, suivi du 52e but de Romain Philippoteaux pour mettre le nez en avant.

Finalement, NorthEast a scellé l’égalité avec le vainqueur de Parthib Gogoi à la 78e minute.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : l’Espagne sacrée championne à England’s Expense en Australie

Le nord-est est actuellement classé deuxième du groupe avec sept points, derrière le FC Goa en tête de liste à la différence de buts. Le FC Goa est également qualifié pour les quarts de finale.

Downtown a profité de la seule chance et a choqué NorthEast en faisant couler le premier sang à travers Bhuiya après le hurlement du gardien de but Mirshad à la huitième minute.

Alors que Downtown pressait fort sur Ezekiel et Parvaj, Mirshad était prudent cette fois et s’assurait que les débutants ne doublaient pas leur avance.

NEUFC a commencé la mi-temps suivante avec le garçon local Parthib Gogoi remplaçant Jithin, ce qui a entraîné une égalisation rapide.

Le Brésilien Ibson Melo n’a commis aucune erreur sur l’occasion qu’il a eue, trouvant le fond du filet à la 48e minute. Une balle haute à l’intérieur de la boîte dans la tête de l’Espagnol Zabaco l’a vu atterrir sur les pieds de Melo, qui l’a tapé.

L’attaque de NorthEast s’est poursuivie et ils ont pris les devants à la 52e, grâce à une passe manquée d’un joueur de Downtown juste à l’extérieur de la surface, alors que le skipper Romain Philippoteaux s’est assuré de frapper le ballon.

NEUFC a dominé pendant les 20 minutes suivantes sans aucun but. Mais, Gogoi a montré sa classe en éliminant trois défenseurs avec une course en solo dans la surface et en martelant le but gagnant de l’équipe à la 78e.

Bien que Downtown ait suivi avec quelques efforts malheureux, aucun ne s’est avéré menaçant pour les Highlanders.

Mohammedan éliminé malgré une raclée 6-0 contre Jamshedpur

Lors du deuxième match de la journée, Mohammedan Sporting a produit une performance dominante pour démanteler le Jamshedpur FC 6-0 à Kolkata.

Lalremsanga Fanai a donné l’avantage à Mohammedan à la 10e avant de la doubler à la 16e. David Lalhlansanga a marqué quatre buts aux 28e, 69e, 82e et 88e pour clôturer la victoire catégorique de Mohammedan.

Cependant, le triomphe n’a pas suffi à Mohammedan pour se qualifier pour les quarts de finale.

Alors que Mohammedan a terminé deuxième du groupe B, derrière le Mumbai City FC par trois points, ils ont terminé dans le troisième sport du classement des équipes deuxièmes, perdant un but derrière le Mohun Bagan SG.

De plus, la victoire de NEUFC a rendu les choses plus difficiles pour Mohammedan.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)