Durand Cup 2023: NEUFC a frappé quatre fois Shillong Lajong alors que Parthib Gogoi Nets Treble

Le NorthEast United FC a lancé sa campagne de la Durand Cup 2023 avec brio en enregistrant une victoire 4-0 sur Shillong Lajong dans le derb du Nord-Est.

Le garçon de l’Assam, Parthib Gogoi, a réussi son premier tour du chapeau au niveau senior au stade d’athlétisme Indira Gandhi vendredi tandis que Romain Philippoteaux a ajouté l’autre but pour les Highlanders.

Les Highlanders sont apparus comme l’équipe la plus organisée à partir du moment où l’arbitre a sifflé et leur avantage dans le match a finalement porté ses fruits à la 26e minute de la première mi-temps.

Rochharzela a tourné son marqueur et a fait une course à l’intérieur du haut de la boîte pour libérer un pile-driver qui a plongé dans des conditions de sol glissantes devant le gardien de Shillong Neithovilie Chalieu. Le gardien réussit à parer faiblement et c’est tombé sur un plateau pour un jeune et tapi Parthib Gogoi qui a habilement lobé Chalieu pour ouvrir le score.

Cette avance a été doublée lorsque Romain Philippoteaux a conduit habilement pour envoyer la défense de Shillong dans le désarroi, ce qui a permis à Kenstar de faire tomber le Français à l’intérieur de la surface. L’arbitre n’a pas hésité à pointer du doigt et Romain a commis une erreur en terminant ce qu’il avait commencé.

Alors que le score indiquait toujours 2-0 en faveur des Highlanders, Jithin MS, entré en jeu en seconde période, préparait Parthib avec un bon centre cinq minutes après le début, mais la tentative du jeune attaquant était directe à Chalieu.

Les deux entraîneurs, l’Espagnol Juan Pedro Ben Ali et Bobby Lyngdoh de Shillong ont continué à sonner dans les changements à l’heure de jeu, mais c’est NEUFC qui a récolté les dividendes, grâce à la conscience de Parthib à l’intérieur de la surface et à la finition clinique.

C’est Phalguni Singh qui a trouvé la course d’un autre remplaçant Gani Nigam sur la droite. Gani a repoussé son marqueur et a trouvé Parthib en clair qui a tapé pour le troisième.

Le garçon local a ensuite complété son tour du chapeau lorsque Philippoteaux a trouvé Jithin avec une passe impeccable sur le flanc gauche et cette fois, Parthib n’a commis aucune erreur avec la croix, glissant pour battre Chalieu pour la troisième fois lui-même et la quatrième fois au total dans le match.

Au crédit de Shillong et a été leur credo, ils n’ont pas arrêté de courir et de poursuivre le jeu et d’essayer d’en retirer un, mais il n’y avait rien de sérieux pour défier le gardien du NEUFC Mirshad et à la fin c’était un galop pour les Highlanders.

La victoire sera cruciale avec le FC Goa et Downtown Heroes of Kashmir à venir pour les deux équipes.

Le match a été précédé d’un programme culturel élaboré et d’une cérémonie d’ouverture en présence du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma.

