Durand Cup 2023 : Mohun Bagan Super Giant bat le FC Goa 2-1 pour organiser le derby de Calcutta en finale

Mohun Bagan a battu le FC Goa 2-1 pour organiser une finale du Derby de Calcutta de la 132e Coupe Durand. Noah Sadaoui a donné l’avantage au FC Goa, mais un penalty de Jason Cummings et un but d’Armando Sadiku en seconde période ont permis aux Mariners d’affronter leurs principaux rivaux du Bengale oriental en finale le 3 septembre.

L’entraîneur-chef de Mohun Bagan Super Giant, Juan Ferrando, a apporté deux changements à l’alignement par rapport aux quarts de finale contre Mumbai City avec Asish Rai et Dimitrios Petratos remplaçant Manvir Singh et Armando Sadiku. L’entraîneur-chef du FC Goa, Manuel Marquez, a également nommé deux changements dans son alignement avec Jay Gupta et Victor Rodriguez remplaçant Savior Gama et Carlos Martinez Rodriguez.

Les deux équipes se battaient pour la possession au milieu du parc et c’est le FC Goa qui s’est rapidement installé, conservant l’essentiel de la possession. La première occasion de la mi-temps est tombée pour le FC Goa avec un tir du pied gauche de Noah Sadoui dépassant la barre transversale. De l’autre côté, l’effort de Dimitri Petratos s’est dirigé directement vers le gardien du FC Goa, Dheeraj Singh. Le jeu est devenu méfiant au milieu de la mi-temps lorsque quatre joueurs ont reçu un carton jaune de la part de l’arbitre, deux chacun des deux équipes. Goa a pris l’avantage sur une erreur de Hugo Boumous, sa passe a été interceptée par Noah Sadaoui et il a dépassé deux défenseurs avant de planter son tir du pied droit dans le coin serré devant le gardien de Mohun Bagan, Vishal Kaith.

Mohun Bagan a augmenté la pression sur le FC Goa à l’avenir, ses attaquants augmentant l’intensité des attaques. Sahal Abdul Samad et Ashique Kuruniyan se combinaient bien avec leurs passes habiles en une seule touche et l’un de ces mouvements a conduit à l’égalisation de Mohun Bagan.

Ashique a été victime d’une faute de Jay Gupta à l’intérieur de la surface alors que l’ailier avançait, ce qui a valu un penalty à son équipe. Le penalty qui en a résulté a été converti avec précision par Jason Cummings. Le FC Goa a eu l’occasion de doubler son avance juste avant le but alors que l’effort de Victor Rodriguez a été bloqué par le défenseur à l’intérieur de la surface de réparation.

Goa a fait venir Boris Singh Thangjam à la place de son capitaine Brandon Fernandes. Le FC Goa a commencé la seconde période en force avec Jay Gupta et Carl Mchugh forçant Vishal Kaith à réaliser de bons arrêts grâce à leurs efforts à longue portée. Mohun Bagan a absorbé la pression dans cette phase où Goa dominait. Mohun Bagan a de nouveau profité de la meilleure de ses opportunités alors que le remplaçant Armando Sadiku a donné l’avantage à l’équipe de Calcutta. Le long ballon de Petratos a été mal jugé par Sandesh Jhingan et il est tombé sur Armando Sadiku. Le joueur de curling du pied droit de l’Albanais a battu Dheeraj Singh et a trouvé le coin droit du but. Après avoir concédé. Le FC Goa était à nouveau aux avant-postes pour tenter d’égaliser, mais il leur manquait de l’arrière pour appliquer la touche finale. L’impressionnant Jay Gupta a de nouveau testé Vishal Kaith, alors que la puissante tête de l’arrière gauche sur coup franc a été stoppée de manière acrobatique par le gardien.

Les dernières minutes de la seconde mi-temps et huit minutes de temps additionnel ont vu une action de bout en bout alors que les deux équipes se jetaient tout, en particulier avec le FC Goa à la recherche de l’égalisation. Les Mariners ont résisté à toute la pression jusqu’au coup de sifflet final pour organiser une finale du Derby de Calcutta contre leur plus grand rival, le Bengale oriental.

