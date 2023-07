Durand Cup 2023 : Mohun Bagan SG-East Bengal et Kerala Blasters-Gokulam Kerala dans le même groupe

Les organisateurs de la 132e Coupe Durand, qui se jouera du 3 août au 3 septembre dans les villes de Calcutta, Guwahati et Kokrajhar, ont annoncé lundi les groupes des 24 équipes participantes.

Les équipes ont été réparties en six groupes de quatre équipes chacune, dont trois (A, B et C) jouées à Kolkata, qui sera la seule ville hôte à disposer de plusieurs sites. La ville accueillera également la finale au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) le 3 septembre.

Alors que la plupart des matchs du groupe D et du groupe E, à l’exception de deux, se sont déroulés au stade sportif Indira Gandhi de Guwahati. Le terrain central SAI de Kokrajhar, le plus récent site de la ville hôte, accueillera un total de neuf matchs, dont l’un des quatre quarts de finale.

Six vainqueurs de groupe et les deux meilleures équipes deuxièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Parmi les matchs de groupe les plus excitants à jouer dans la « ville de la joie », il y aura le derby de Kolkata entre les champions en titre de la Super League indienne (ISL) Mohun Bagan Super Giant et les rivaux du Bengale oriental. Les deux équipes se retrouvent dans le groupe A avec le Roundglass Punjab FC, la toute première équipe à être promue dans l’ISL et l’équipe de l’armée du Bangladesh.

L’autre géant local, le Mohammedan SC, est dans le groupe B, aux côtés des équipes de l’ISL, le Mumbai City FC et le Jamshedpur FC. La marine indienne est la quatrième équipe du groupe B.

Les champions en titre du Bengaluru FC ont été associés à deux équipes populaires du Kerala, les Kerala Blasters, et les champions 2019 Gokulam Kerala dans le groupe C, qui se tiendra à Kolkata. L’Indian Air Force est la quatrième équipe du groupe.

L’équipe locale de l’ISL de Guwahati, le North East United FC, joue également à domicile dans le groupe D aux côtés du FC Goa, deux fois vice-champion de l’ISL, tandis qu’une autre équipe populaire du Nord-Est, le Shillong Lajong FC, fait ses débuts en Coupe Durand et une équipe surprise (attendue du Bhoutan en attente de confirmation) complètent le groupe.

Le groupe E comprend également deux équipes de l’ISL avec le Hyderabad FC et le Chennaiyin FC regroupés avec le Delhi FC, qui a été récemment promu en deuxième division I-League cette année et l’équipe de service du Népal, le Tribhuvan Army Football Club.

Le groupe F, qui se jouera à Kokrajhar, mettra en vedette l’équipe locale de Bodoland, qui fait également ses débuts dans le tournoi cette année, côtoyant des champions de la Super Coupe, l’Odisha FC et l’équipe de la I-League, le Rajasthan United FC. L’équipe de l’armée indienne complète le groupe F.

La 132e Coupe Durand voit également un retour de la participation étrangère après un écart de 27 ans et alors que l’équipe du Bangladesh Service a été placée dans le groupe A, la deuxième équipe étrangère est placée dans le groupe E.

Au total, 43 matches, dont la finale, sont programmés à Kolkata. Deux des quatre quarts de finale auront lieu à Guwahati et Kokrajhar, tandis que le reste des huitièmes de finale se jouera à Kolkata.