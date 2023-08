Durand Cup 2023 : l’Odisha FC bat le Rajasthan United 2-1

Le penalty d’Aphaoba Singh en deuxième mi-temps et les buts de Chandra Mohan Murmu ont aidé une jeune équipe de l’Odisha FC à battre l’équipe de la I-League Rajasthan United FC 2-1 dans un match du Groupe F de la 132e Coupe Durand disputée ici au SAI Stadium. Richardson Denzell a marqué l’égalisation pour le Rajasthan après que Murmu ait donné l’avantage à Odisha. Odisha et Rajasthan ont chacun 3 points après avoir terminé deux matches. Indian Army FT a également trois points rendant le groupe F très intéressant.

L’entraîneur-chef du Rajasthan United FC Pushpendur Kundu a aligné son équipe dans une formation 4-3-3 avec Richardson Denzell en tête de l’attaque. Il a apporté un changement à la formation de départ par rapport au match précédent avec Surag Chhetri remplaçant Raghav Gupta. L’entraîneur-chef de l’Odisha FC, Amit Rana, a apporté deux changements à sa formation de départ par rapport à la précédente défaite contre l’armée indienne avec Rahul Mukhi et Chandra Mohan Murmu remplaçant Samir Kerketta et Raisen Tudu.

RUFC a commencé la mi-temps sur le pied avant et a créé une chance dès la première minute. Lalchungnunga a mis un centre de la gauche trouvé Vanlalzahawma mais l’attaquant a tiré à côté. L’Odisha FC semblait mieux coordonné à l’avenir. Ils ont eu une occasion en or de prendre les devants mais ont été refusés par un double arrêt du gardien du Rajasthan Sachin Jha. Il a d’abord arrêté un tir de Kartik Hantal et le rebond est tombé sur Pungte Lapung dont le tir a également été arrêté par le gardien. Adwin Tirkey a testé le gardien à distance alors que son tir passait juste devant le poteau. Les deux équipes ont eu des demi-occasions de marquer mais la touche finale manquait car les deux équipes sont entrées dans la mi-temps avec le score à égalité.

L’impasse a été brisée très tôt en seconde période alors qu’Odisha a tiré le premier sang à la 48e minute. Le corner d’Adwin Tirkey a été renvoyé dans la zone de danger par Rahul Mukhi et il a été terminé de manière experte devant le gardien de but par Chandra Mohan Murmu. L’avance d’Odisha n’a duré que trois minutes alors que le Rajasthan a répondu immédiatement. Le Ghanéen Richardson Denzell a frappé un tir puissant à 30 mètres qui s’est terminé au fond des filets entre les mains du gardien d’Odisha Niraj Kumar. Le match s’est ouvert après le but alors que les deux équipes cherchaient à prendre les devants, ce qui a créé des occasions. Les deux gardiens de but étaient occupés alors qu’ils effectuaient de bons arrêts pour maintenir le niveau des scores. Odisha a écopé d’un penalty alors que le remplaçant de la seconde mi-temps, Matthew Ofori Dunga, a commis une faute sur Rahul Mukhi à l’intérieur de la surface. Aphaoba Singh a converti le penalty pour donner l’avantage à la jeune équipe d’Odisha. Le Rajasthan est parti à la recherche de l’égalisation, mais les jeunes d’Odisha ont défendu avec résilience alors que l’équipe de Jaipur était obligée de tenter des tirs à longue distance. La meilleure occasion d’égaliser venait d’un corner dévié sur le poteau par Denzell. Le rebond est tombé pour Dunga dont la tentative a été dégagée de la ligne par le capitaine d’Odisha Rakesh Oram avec Denzel derrière pour l’exploiter. Le Rajasthan a eu une occasion en or d’arracher l’égalisation dans les dernières secondes du temps additionnel d’un corner. Le gardien d’Odisha a complètement raté le ballon, mais Denzell qui attendait derrière n’a pu que le diriger au-dessus du but, donnant aux jeunes garçons d’Odisha leur première victoire du tournoi.