Durand Cup 2023 : les tenants du Bengaluru FC et de l’équipe de football de l’Indian Air Force s’affrontent 1-1

Les champions en titre du Bengaluru FC ont été tenus en échec 1-1 par l’équipe de football de l’Indian Air Force alors que l’IAFT a obtenu son premier point lors de la 132e édition de la Durand Cup au stade Kishore Bharati Krirangan lundi.

Vivek Kumar a donné l’avantage aux Air Men en première mi-temps après une erreur défensive, mais Salam Johnson Singh a égalisé en seconde mi-temps.

C’était le premier match du BFC dans le groupe C, tandis que l’IAFT en aura encore un à disputer, après avoir perdu le premier face à Gokulam Kerala, qui est actuellement en tête du groupe avec deux victoires en deux sorties.

Le coach du BFC Bibiano Fernandez a employé une formation 4-3-3 avec Edmund, Salam Johnson et Ashish Jha à l’avant. L’entraîneur de l’IAFT Priya Darshan a également joué trois attaquants, donnant un départ à Zico Zoram Thanga, mais a également été assez prudent pour déployer une défense à cinq.

Le match a été prudent au début, les deux équipes faisant des tentatives de but sans enthousiasme et essayant davantage de se calmer au départ.

Le premier but est sorti de nulle part à la 20e minute. Md. Aqib a joué dans un centre apparemment inoffensif du flanc gauche dans le no man’s land entre le capitaine et défenseur central du BFC Parag Shrivas et le gardien Sahil.

Parag, revenant en arrière, voulait d’abord contrôler le ballon et, ce faisant, il est tombé maladroitement dessus et l’a posé sur le chemin de Vivek Kumar, tout en prenant Sahil du mauvais pied dans une chute fatale. Vivek n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation et l’a foré dans un filet ouvert.

Six minutes plus tard, un centre de Mohammad Danish en a presque fait une seconde pour Vivek et cette fois, il lui était destiné et il l’a enlevé à Sahil, mais a frappé au-dessus de la cible.

Les Air Men ont pris l’avance d’un but à la pause mais les champions, qui avaient travaillé très dur, ont égalisé à une minute à peine de l’heure de jeu.

Harsh Patre, qui avait été très impressionnant dans le match, a saisi le ballon au milieu de la surface et s’est tordu et tourné entre deux défenseurs pour trouver Salam Johnson Singh à sa droite. Le leader a contrôlé et tiré vers le but et il est entré après avoir dévié les défenseurs plongeants.

À la 69e minute, Bibiano a effectué un triple remplacement alors que Shreyas Ketkar, Ashish Jha et Thokchom Singh ont été remplacés par Lalpekhlua, Fanai et Ricky Meetei. La recherche d’un gagnant était apparemment lancée.

Robin Yadav avait la meilleure chance de décrocher le titre pour les champions lorsqu’il a magnifiquement suivi un coup franc d’Edmund au deuxième poteau, mais sa tête à distance d’une poignée de main a trouvé le gant du gardien de l’Air Force Dinesh, a frappé le montant gauche et est sorti pour un coin.

BFC a eu la part du lion de la possession de balle dans le match et a également réussi 14 tirs au but contre les six de son adversaire, dont six cadrés, mais malgré sept minutes supplémentaires à la fin, l’impasse n’a pas pu être brisée.