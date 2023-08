Durand Cup 2023 : le triplé de Noah Sadaoui aide le FC Goa à battre Shillong Lajong 6-0

Noah Sadaoui a réussi le deuxième triplé du tournoi alors que le FC Goa a marqué six fois Shillong Lajong pour commencer sa campagne avec style dans un match du groupe D de la 132e Coupe Durand qui se joue ici au stade Indira Gandhi Athletic. C’était la deuxième défaite de Shillong Lajong dans le tournoi. Rowllin Borges a commencé la série de buts pour Goa alors que les Espagnols Victor Rodriguez et Carlos Martinez en ont marqué un chacun.

Comme prévu, le FC Goa a contrôlé la procédure dès le début, contrôlant la possession au milieu. Brison Fernandes a testé le gardien de Lajong à distance après un rebond de corner. Noah Sadaoui était à son meilleur niveau pour garder l’équipe de Shillong Lajong sur ses gardes. Les Gaurs ont pris les devants à la 15e minute grâce à Rowllin Borges. Le coup franc de Brandon Fernandes a été lancé par Devendra Murgaokar qui est tombé sur le chemin de Rowllin qui a froidement terminé devant le gardien Rajat Paul Lyngdoh. Goa a de nouveau marqué dans les cinq minutes, lorsque Devendra Murgaokar a été trouvé par le ballon en profondeur de Brandon. Devendra a généreusement passé le ballon au-delà du gardien de but pressé à Noah Sadaoui qui n’a eu qu’à taper le ballon dans un filet vide pour doubler son avantage. Devendra Murgaokar a vu son tir revenir sur le poteau quelques minutes plus tard, repoussant le troisième but du FC Goa. L’équipe n’a pas eu à attendre longtemps pour le troisième but puisque Noah Sadaoui a marqué à la 26e minute grâce à une finition du pied gauche après avoir été retrouvé dans l’espace suite à une passe de Brandon. Le reste de la mi-temps s’est joué dans la moitié de terrain de Shillong Lajong alors que Goa continuait d’exercer une pression à chaque attaque. La ligne de score est restée la même en fin de mi-temps. Devendra Murgaokar, qui avait fourni deux passes décisives, a été malheureux car il s’est blessé et a été remplacé par Muhammed Nemil avant la fin de la pause citron.

La seconde mi-temps n’a pas été différente puisque le FC Goa a continué à conserver le ballon et à jouer au football offensif. Brandon et Nemil ont eu des occasions d’augmenter l’avance mais celle-ci a été sauvée par le gardien de Lajong. Noah était au cœur de chaque action pour Goa alors qu’il marquait le quatrième but. Il a fait rouler le ballon vers l’arrière gauche Sanson Pereira qui a trouvé le remplaçant Victor Rodriguez Romero au milieu de la surface qui a dépassé le gardien de but à la 68e minute. Carlos Martinez a inscrit le cinquième but des Gaurs à la 83e minute. Le centre de Noah a été repoussé par le gardien de but de Lajong mais il a touché Carlos Martinez qui se précipitait et le ballon a été dévié dans le but. Noah Sadaoui a bouclé un match mémorable en réussissant son tour du chapeau à la 86e minute. Il a couru libre sur la gauche et son tir initial a été sauvé par le gardien mais le rebond est retombé pour lui qui a été facilement converti. Shillong Lajong n’a rien pu offrir à l’avenir car leur première tentative a eu lieu dans les dernières minutes de la mi-temps.