Durand Cup 2023 : le Rajasthan United FC bat le Bodoland FC dans un match interrompu par la pluie

Le but de William Pauliankhum en début de deuxième mi-temps a suffi au Rajasthan United FC (RUFC) pour vaincre l’équipe locale résistante du Bodoland FC lors d’un match du Groupe F de la 132e Durand Cup au SAI Stadium de Kokrajhar samedi.

Rajasthan United contrôlait le milieu de terrain et avait la meilleure part de possession pendant la majeure partie de la première mi-temps.

Les ailiers William Pauliankhum et C. Lalchungnunga ont créé des problèmes pour la défense du Bodoland. La défense du Bodoland dirigée par Didwm Hazowary et l’expérimenté Rakesh Pradhan ainsi que le Nigérian Anyichie Echezona ont résisté aux attaques du Rajasthan et leur ont refusé toute chance nette.

La meilleure chance pour RUFC est venue d’un corner que leur capitaine, Hardik Bhatt, n’a pas pu convertir depuis l’intérieur de la surface de réparation. Bodoland n’a pas pu faire beaucoup de percées à l’avenir mais a pris vie dans les dernières étapes de la mi-temps.

Ansumana Kromah a trouvé de l’espace derrière la défense et n’a eu qu’à battre le gardien du RUFC, Sachin Jha, mais le Libérien a tiré à côté. Arjun Mardi a failli marquer deux fois pour l’équipe locale. Son curleur du pied droit a juste dépassé le poteau et quelques instants plus tard, son tir du pied gauche a battu le gardien du RUFC mais a été refusé par le poteau.

La pluie a commencé à tomber, ce qui a rendu les conditions un peu difficiles pour les joueurs. Le RUFC a commencé la seconde mi-temps avec la même intensité qu’en première mi-temps et a rapidement trouvé la percée, en prenant les devants grâce à William Pauliankhum à la 47e minute.

Lalchungnunga, qui est prêté par le Hyderabad FC, a libéré Richardson Denzel par l’aile droite et le Ghanéen a trouvé William au second poteau qui a tapoté pour donner l’avantage au RUFC.

Bodoland aurait pu bientôt égaliser grâce à William Opoku, mais le gardien Sachin Jha a effectué un arrêt à bout portant pour empêcher l’équipe locale.

Le match a été suspendu en raison de pluies continues à la 52e minute. Le match a repris après la pause et le score est resté le même jusqu’au coup de sifflet à plein temps, donnant aux quarts de finalistes de l’an dernier RUFC un début de campagne gagnant.