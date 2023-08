Durand Cup 2023 : le Punjab FC et l’armée du Bangladesh s’affrontent sur un match nul et vierge

Le Punjab FC (PFC) et l’équipe de football de l’armée du Bangladesh (BAFT) ont disputé un match nul et vierge dans un match du groupe A de la 132e Coupe Durand qui s’est joué au Vivekananda Yuba Bharathi Krirangan. Il s’agit du deuxième match nul de BAFT dans le tournoi contre une équipe de l’ISL après avoir fait match nul contre le Bengale oriental. Avec ce match nul, BAFT a terminé ses engagements de groupe avec deux points en trois matches tandis que le Punjab FC a 1 point en deux matches.

L’entraîneur-chef du Punjab FC, Staikos Vergetis, a apporté huit changements à la formation de départ après sa défaite contre Mohun Bagan, seuls Nikhil Prabhu, Melroy Assisi et Amarjit Singh Kiyam conservant leur place. L’entraîneur-chef de l’équipe de football de l’armée du Bangladesh, Abdur Razzaque, a nommé une équipe inchangée qui a fait match nul lors de son match précédent contre le Bengale oriental.

Le Punjab FC a dominé la possession dès le début de la mi-temps avec Juan Mera contrôlant le jeu au milieu de terrain soutenu par Amarjit Kiyam et Maheson Singh. La défense BAFT a été résiliente et a défendu profondément dans sa propre moitié de terrain. Le Pendjab a tenté de battre la défense serrée avec des passes de tir alors que les arrières latéraux Nitesh Darjee et Abhishek Singh rejoignaient les attaques avec l’avant-centre Daniel Lalhimpuia. BAFT s’est contenté de jouer sur le comptoir et a bien utilisé les coups de pied arrêtés pour créer des occasions. La première vraie chance du match est venue pour le Punjab FC grâce à un jeu complexe qui a trouvé Daniel Lalhimpuia dont le tir a été arrêté par le gardien de BAFT Ashraful Islam Rana. La meilleure chance de la mi-temps est venue lorsque la tête du capitaine du Bangladesh Mehedi Hasan vers son gardien était courte et que Daniel a sauté sur l’occasion mais son tir a été brillamment arrêté par le gardien du BAFT. Le meilleur moment pour BAFT est venu lorsque le pilote de pile de l’arrière gauche Md. Kamrul Islam a été sauvé de manière acrobatique par le gardien du PFC Ravi Kumar. BAFT a forcé les attaquants du PFC à faire des tentatives en dehors de la surface car ils avaient du mal à pénétrer la défense alors que le match restait sans but à la pause citron.

Staikos Vergetis a présenté Kingslee Fernandes et Ranjeet Singh Pandre au lieu de Maheson Singh et Juan Mera en seconde période. Le PFC a intensifié son attaque avec Samuel Kynshi Lyngdoh passant sur l’aile droite. Daniel a eu une chance de marquer à nouveau sur un centre de l’arrière gauche Nitesh Darjee, mais son tir est passé à côté. BAFT a continué à défendre avec résilience, ne permettant pas au Punjab FC de créer des occasions nettes. Ils ont mis plusieurs hommes derrière chaque attaque, ce qui a rendu difficile pour les attaquants du PFC de briser la défense. Le PFC manquait de toute sorte de créativité même avec 64% de possession. Au final les deux équipes devaient se contenter d’un point chacune.