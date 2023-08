Durand Cup 2023 : le Northeast United FC et le FC Goa jouent un match nul 2-2 passionnant

Le Northeast United FC et le FC Goa ont disputé un match nul 2-2 passionnant pour partager les points dans un match du Groupe D de la Coupe Durand disputé au Indira Gandhi Athletic Stadium. Manvir Singh a ouvert le score pour Northeast alors que Rowllin Borges a égalisé pour Goa dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le but contre son camp de Sandesh Jhingan a donné l’avantage à Northeast United et le penalty de Noah Sadaoui a donné l’égalisation à Goa. Les deux équipes ont quatre points chacune après deux matches, mais le FC Goa prend la première place grâce à la différence de buts.

L’entraîneur du FC Goa Benito Felix a fait tourner son équipe après une victoire dominante lors du premier match contre Shillong Lajong en apportant sept changements à la formation de départ avec le duo espagnol de Carlos Martinez et Victor Rodriguez avec Udanta Singh en tête. Le gardien Dheeraj Singh, les arrières latéraux Seriton Fernandes et Aiban Dohling et Raynier Fernandes entrent dans la formation. L’entraîneur-chef de Northeast United, Juan Pedro Benali, a apporté deux changements à la formation de départ avec Asheer Akhtar et Redeem Tlang à la place de Michael Zabaco et Rochharzela.

C’était un match égal dès le début car les deux équipes essayaient de créer des occasions en gardant la possession du ballon. Il n’y avait pas d’occasions nettes pour les deux équipes car elles se contentaient d’essayer à partir de longs rangers. Le premier but du match est survenu à la 24e minute sur une erreur du gardien de Goa Dheeraj Singh. Il a tardé à dégager une passe en retrait reçue et le gardien qui était à l’extérieur de la surface a été bousculé par Manvir Singh. Le ballon a dévié dans le but, donnant l’avantage à Northeast United. Le FC Goa cherchait alors à égaliser et faisait preuve d’urgence dans ses attaques. Carlos Martinez a eu deux bonnes occasions de marquer mais son premier tir est passé à côté à la 29e minute et après dix minutes, sa tentative d’un corner a été dégagée de la ligne par le défenseur du Nord-Est Dinesh Singh. Le FC Goa a égalisé dans les dernières secondes du temps additionnel de la première mi-temps. Le corner de Brandon a été brillamment rencontré sur la volée par Rowllin Borges et son tir a atterri sur le coin supérieur avec le gardien du Nord-Est Mirshad n’ayant aucune chance. Aucune équipe n’a réellement dominé la mi-temps mais le FC Goa est entré dans la pause avec l’élan avec les scores à égalité.

Goa a commencé la seconde mi-temps en poursuivant sur l’élan de la première mi-temps, mais c’est Northeast United qui a repris les devants grâce à un but contre son camp de Sandesh Jhingan à la 52e minute. Le centre bas de Manvir Singh depuis l’aile droite a été dévié dans son propre filet par Sandesh Jhingan qui était sous la pression de Parthib Gogoi qui se cachait derrière lui. Le héros du tour du chapeau du dernier match, Noah Sadaoui, a été présenté, ce qui a renforcé l’attaque de Goa. Goa a dominé la possession mais n’a toujours pas pu créer d’occasions nettes. De l’autre côté, Northeast a failli marquer grâce à Mohammed Irshad sur un corner alors que la tête du défenseur passait devant le poteau. Noah Sadaoui a obtenu un penalty en raison d’une faute maladroite de Mohammed Irshad à l’intérieur de la surface. Il a transformé le penalty pour égaliser le score du FC Goa. Le FC Goa a poussé pour le vainqueur alors qu’il lançait des attaques continues dans la surface des Highlanders, mais la défense était solide avec le gardien de but Mirshad effectuant de bons arrêts. Il a sauvé un pilote de pile sur un tir de Leander D Cunha. Au final, les deux équipes ont terminé avec un point chacune. Les deux équipes ont quatre points chacune après deux matches, mais le FC Goa prend la première place sur la base de la différence de buts.