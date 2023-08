Durand Cup 2023 : le Mohun Bagan SG bat le Mumbai City FC 3-1 pour réserver une place en demi-finale

Mohun Bagan Super Giant a battu le Mumbai City FC 3-1 lors du quatrième quart de finale de la 132e Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Calcutta dimanche.

Jason Cummings, Manvir Singh et Anwar Ali ont marqué pour offrir aux Mariners leur première victoire contre les Islanders et les ont aidés à réserver leur place en demi-finale contre le FC Goa.

Les premières minutes ont été méfiantes de part et d’autre, se bousculant à coups d’attaques et de contre-attaques.

Juan Ferrando avait créé Mohun Bagan en contraste direct avec la formation Mumbai City FC de Des Buckingham. L’intention est d’arrêter les voies de dépassement faciles et d’avoir différents angles d’attaque.

Le résultat a été quasi instantané en défense puis à la septième minute, un turnover en possession a laissé le ballon dans les pieds d’Ashique Kuruniyan. À son tour, il a envoyé Jason Cummings avec une passe défensive, forçant Phurba Lachenpa à sortir de son but. Le gardien s’est glissé mais a fini par faire tomber Cummings à l’intérieur de la surface alors que l’arbitre désignait l’endroit.

Cummings est intervenu et a passé le ballon devant Lachenpa pour donner l’avantage aux « Verts et Marrons » au 9e.

Mohun Bagan était de nouveau sur le point à la 13e minute alors que Bheke trouvait Kuriniyan respirant sur son aile et finissait par sortir sa botte alors que l’ailier le dépassait avec une relative facilité. L’arbitre a sifflé pour une faute et a adressé un carton jaune au défenseur de Mumbai City. Le coup franc de Hugo Boumous était en direction du gardien mais Phurba a fouillé sa collection. Dans la confusion qui a suivi, c’est un défenseur de Mumbai qui a réagi le plus rapidement pour dégager.

Ce n’était pas que la ville de Mumbai n’imposait pas ses propres attaques.

À la 20e minute, Rahul Bheke a décoché un tir de loin, mais sans autre option. Trois minutes plus tard, Bipin Singh a joué Pereyra Diaz derrière avec un brillant dink mais l’effort final était bien terminé.

Mohun Bagan invitait à la pression et à la 28e minute, Diaz a eu la touche décisive dans la surface pour égaliser Mumbai City. Greg Stewart et Alberto Noguera ont joué un brillant une-deux pour se placer derrière alors que la passe de ce dernier à travers la bouche du but était accueillie joyeusement par Diaz.

Mohun Bagan a cependant immédiatement réagi en reprenant la tête. À la 30e minute, le corner de Sahal Abdul Samad a été renvoyé vers Hugo à l’entrée de la surface. Il s’est précipité vers la gauche, dépassant facilement Apuia, pour envoyer un ballon montant qui a été accueilli sans contestation par un Manvir en charge pour diriger le ballon dans le filet.

Mohun Bagan a presque doublé l’avance alors que le chronomètre frappait 45 lorsqu’Apuia a perdu la possession dans son propre tiers alors que Manvir se faufilait mais son tir a été dévié. Mumbai City a également eu une chance de marquer, mais le coup franc de Yoell Van Nieeff était directement dirigé vers Vishal Kaith dans le but.

Après le redémarrage, le Mumbai City FC est sorti avec une vigueur renouvelée. Buckingham a également amené son arrière gauche pour amener Vikram Pratap Singh à passer à trois arrières.

À la 55e minute, un long ballon dévié atterrit dans les pieds de Bipin, qui le transmet à Stewart. Il a essayé de dépasser Anwar Ali mais a été renversé de manière controversée. Malgré les protestations et les appels au penalty, l’arbitre a donné un coup de pied de but.

Mohun Bagan a réussi à doubler son avance à la 63e minute.

Après un corner, il s’est dirigé vers Manvir de l’autre côté. Il a fini par caler balle au pied sans beaucoup d’options, au moment même où Ashique se rendait disponible. Son rythme rapide et son centre lancé ont été accueillis par une tête forte et incontestée d’Anwar.

Le troisième but de Mohun Bagan a failli tuer le match. Mohun Bagan a procédé à des changements défensifs qui ont contrecarré l’élan de Mumbai. Les occasions étaient rares, de chaque côté, alors que le match touchait à sa fin.