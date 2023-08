Durand Cup 2023 : le Delhi FC et le Tribhuvan Army FC se partagent le butin dans une impasse 1-1

Le Delhi FC de la I League et le Tribhuvan Army FC du Népal ont fait match nul 1-1 dans le groupe E de la 132e Coupe Durand au stade SAI de Kokrajhar mercredi.

Dinesh Henjan du Tribhuvan Army FC a marqué le seul but de son équipe dans la rencontre tandis que Girish Khosla a égalisé en fin de match pour Delhi.

Le tirage au sort s’est avéré être le deuxième de Delhi dans le prestigieux tournoi alors qu’ils prennent la première place du groupe E.

A LIRE AUSSI | Football Transfer News Mises à jour en direct: Julian Lopetegui démissionne en tant que manager des loups; West Ham rejette une offre de 70 millions d’euros sur Lucas Paqueta

Le Delhi FC a commencé la première période du match sur le pied avant mais c’est l’équipe du Népal qui s’est créée la première occasion du match. Un beau mouvement d’équipe sur le côté droit a permis à Sudil Rai de se libérer mais son tir a été bien arrêté au premier poteau par le gardien de Delhi Pawan Kumar.

Delhi était plus organisé sur le terrain tandis que les Népalais comptaient sur de longues passes. Le coup franc de Himanshu Jangra a été brillamment dévié sur le poteau par le gardien népalais Bikesh Kuthu.

Les deux équipes ont manqué de créativité dans la dernière ligne droite, ce qui a conduit à un manque d’opportunités nettes. Tribhuvan Army a pris l’avantage à la 39e minute grâce à une erreur du gardien du Delhi FC Pawan Kumar. Le gardien de Delhi a renversé une croix du skipper de Tribhuvan Nawayug Shrestha qui est tombé pour Kamal Bahadur Thapa. Il a fourni la passe décisive à Dinesh Henjan qui n’a eu qu’à détourner le ballon à l’intérieur du but.

Delhi a bien répondu après avoir concédé et a eu des attaques coordonnées, mais la défense de Tribhuvan a tenu bon et a déjoué les dangers pour maintenir son avance à l’approche de la mi-temps.

Le patron de Delhi, Surinder Singh, a fait venir Fahad Temuri et Girik Khosla pour pimenter les lignes avant en deuxième période du match au stade SAI.

Et les hommes de Delhi ont commencé la deuxième mi-temps avec l’intention de trouver l’égalisation, mais c’est Tribhuvan qui a réussi le premier tir cadré de la mi-temps. Ils ont forcé un double arrêt de Pawan Kumar pour garder la ligne de score intacte. Delhi a continué à mettre la pression du côté de Tribhuvan mais l’unité népalaise s’est organisée en défense et n’a laissé aucun espace aux attaquants Bali Gagandeep et Himanshu Jangra dans la surface.

Cela a forcé l’équipe de Delhi à faire des tentatives de l’extérieur de la surface qui n’ont pas donné beaucoup de résultats. Girik Khosla a eu l’occasion d’égaliser avant l’heure de jeu mais il a raté sa frappe sur un centre de Fahad Temuri. Tribhuvan s’est contenté de jouer en contre-attaque alors qu’il continuait à frustrer l’attaque du Delhi FC avec une défense ultime.

Bikesh Kuthu était également en pleine forme sous la barre, réalisant de beaux arrêts. Le Delhi FC a finalement battu l’équipe résiliente de l’armée à la 88e minute. Fahad Temuri a tiré dans un centre bas de la gauche qui a été bien accueilli par le remplaçant Kuntal Pakira. Son tir a battu le gardien mais a touché la barre transversale et le rebond a été regroupé par Girish Khosla.

Le Delhi FC a poussé pour un vainqueur tardif mais à la fin, les deux équipes ont partagé un point chacune.