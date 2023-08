Durand Cup 2023 : le Chennaiyin FC prend le meilleur sur Hyderabad FC 3-1

Le Chennaiyin FC a pris le meilleur sur le Hyderabad FC en le battant 3-1 lors du match du groupe E de la 132e édition de la Durand Cup qui s’est déroulée au Indira Gandhi Athletic Stadium. Chennaiyin a pris la première place du groupe avec la victoire. Jordan Murray, Connor Shields et un but contre son camp d’Alex Saji ont complété la ligne de score pour Chennaiyin tandis que Chingelsana Singh a marqué pour Hyderabad via un penalty.

L’entraîneur du Hyderabad FC Thangboi Singto a aligné son équipe dans une formation 3-5-2 tandis qu’Owen Coyle a commencé dans un 4-3-3 lors de leur premier match de la Coupe Durand indiquant l’approche des deux équipes dans la rencontre de groupe cruciale. Le match a commencé à un rythme effréné avec Hyderabad obtenant un corner dès le début. Hitesh Sharma a été balayé par Jitheshwor Singh qui a concédé un penalty. Le penalty qui en a résulté a été facilement converti par le capitaine d’Hyderabad, Chinglensana Singh. Chennaiyin a répondu tout de suite et a égalisé à la 6e minute grâce à un but contre son camp du défenseur d’Hyderabad Alex Saji. Le beau centre de Farukh Choudhary depuis la gauche a été dévié dans son propre but par Alex dans une tentative de dégagement. Les deux défenses semblaient nerveuses, ce qui ressortait clairement des erreurs commises et une de ces erreurs a conduit Chennaiyin à prendre les devants à la 15e minute. La passe capricieuse du gardien de Hyderabad Anuj Kumar a été interceptée par Jordan Murray qui a trouvé un Connor Shields libre dans la surface. Connor a terminé de manière experte devant le gardien de but pour marquer son premier but dans le football indien et également la tête du match pour Chennaiyin. Les Marina Machans ont continué à faire pression sur l’équipe d’Hyderabad alors qu’elles cherchaient à marquer à chaque attaque. Connor Shields a vu son tir arrêté par le gardien. Hyderabad a eu la chance de briser pour la mi-temps avec seulement deux buts encaissés.

Chennaiyin a marqué son troisième but dès le coup d’envoi. Ayush Adhikari a soulevé une simple balle au-dessus de la défense d’Hyderabad en les attrapant en train de faire la sieste et Jordan Murray a terminé de manière experte devant Anuj Kumar pour augmenter l’écart entre les équipes. L’introduction de Mohammed Yasir a donné un peu de vie à l’attaque d’Hyderabad, mais il n’y avait aucune incisivité dans leurs attaques. Chennaiyin n’était pas pressé d’exercer une pression sur son adversaire alors qu’Owen Coyle apportait les changements, le match semblant réglé. Vincy Barretto menaçait Hyderabad avec son rythme sur les ailes. Il aurait pu ajouter un quatrième pour son équipe mais son effort a été sauvé par le gardien d’Hyderabad. Chennaiyin a terminé le match pour commencer sa campagne dans la Coupe Durand avec une position de tête élevée et sécurisée dans le groupe.