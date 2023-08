Durand Cup 2023 : le Bodoland FC bat l’Odisha FC 2-1 pour remporter sa toute première victoire dans l’histoire du tournoi

Le Bodoland FC a terminé sa première campagne dans la campagne de la Coupe Durand avec une victoire historique 2-1 contre l’Odisha FC, sa première victoire dans la 132e édition du prestigieux tournoi ici samedi.

Disputant leur dernier match du Groupe F de la 132e Coupe Durand au stade SAI de Kokrajhar, l’équipe locale a profité des frappes en seconde période de Maneshwar Mushahary et du Camerounais Zacharie Mbenda pour revenir de l’arrière et enregistrer une victoire célèbre et mémorable.

Pungte Lapung avait marqué le premier pour donner l’avantage à Odisha, mais les choses ne se sont pas déroulées pour le club ISL par la suite.

Dans l’état actuel des choses dans le groupe F, Bodoland et Odisha ont tous deux terminé avec trois points, tandis que l’armée indienne est plutôt en tête avec six points et un match de moins contre le Rajasthan United FC, qui est également actuellement à trois points.

L’entraîneur Amit Rana n’a apporté aucun changement à son onze de départ d’Odisha au stade SAI de Kokrajhar, tandis que Daimalu Basumatary, l’entraîneur du Bodoland, a apporté jusqu’à huit changements à l’équipe qui a affronté l’armée lors du match précédent. Eux et ses remplacements plus tard, ont semblé fonctionner dans le résultat final.

Les Juggernauts ont eu une grande chance de marquer à la 20e minute quand Aphaoba Singh a été traversé par Pungte, mais malgré une bonne fissure dans des conditions humides, il n’a pas pu atteindre la cible. La meilleure occasion de l’équipe locale dans une première mi-temps par ailleurs stérile est venue de l’attaquant Nicodim, mais lui aussi n’a pas pu atteindre le cadre avec seulement le gardien à battre.

Le but des Kalinga Warriors est venu de la même combinaison Aphaoba-Pungte, mais l’ancien est devenu fournisseur dans ce cas. Le centre d’Aphaoba depuis l’intérieur de la surface sur le flanc droit était destiné à Dheeraj Datta, qui était entré en jeu en tant que remplaçant et s’était chevauché. Dheeraj, avec un marqueur sur lui, a raté, plus à cause des conditions sous le pied qu’autre chose, mais il est tombé de manière invitante pour Pungte qui suivait le ballon. L’attaquant de 20 ans de l’Arunachal Pradesh a cloué son pied droit devant quelques jambes du Bodoland et le gardien Brahma dans le coin inférieur gauche.

Puis à la 80e minute, Maneshwar Mushahary, qui venait d’entrer en jeu en tant que remplaçant, a fait tomber le toit du stade SAI avec l’égalisation. Le ballon a été lancé dans la surface du Juggernaut juste à l’intérieur de sa moitié par Situ Basumatary. Le gardien d’Odisha, Niraj Kumar, s’est avancé et s’est levé pour récupérer, mais la tête de Maneshwar l’a devancé et le match était à égalité.

Le vainqueur est venu dans la dernière minute du temps réglementaire lorsque deux autres remplaçants se sont combinés pour Bodoland. Le Ghanéen Joe Aidoo a mis le ballon dans la surface pour Irakadu Khakhlari, qui a conduit et a coupé pour que l’attaquant camerounais Zacharie Mbenda termine.

