Durand Cup 2023 : le Bengale oriental revient pour battre le NorthEast United FC aux tirs au but et réserve une place en finale

Le Bengale oriental a battu le NorthEast United FC aux tirs au but après avoir réalisé un retour époustouflant après deux buts d’avance et forcé une impasse 2-2 à temps plein pour réserver sa place en finale de la 132e Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) en Calcutta mardi.

Les montagnards étaient à l’affût dès le départ alors qu’ils chassaient en groupes d’au moins quatre pour envahir dès qu’un joueur du Bengale oriental prenait le ballon. La brigade « Rouge et Or » a répliqué avec des passes rapides.

À mi-chemin de la 9e minute, alors que Saul Crespo tentait de protéger un long ballon de Phalguni Singh, il a vu des poussées et des bousculades qui ont abouti à ce que les deux joueurs se retrouvent face à face après le coup de sifflet de l’arbitre. Les deux équipes se sont précipitées vers la défense de l’une ou l’autre tandis que le juge de ligne et l’arbitre faisaient équipe pour empêcher les joueurs de se battre.

Après quelques allers-retours, la première vraie chance du match est revenue à Mahesh Singh, qui s’est frayé un chemin dans la surface de réparation du NEUFC à la 16e minute, par pure force, pour ensuite placer un faible centre, qui a été dégagé assez facilement par un Nord-Est. joueur.

À la 22e minute, contre le cours du jeu, NorthEast United a pris l’avantage avec Miguel Zabaco Tome de la tête sur un centre délicat de Phalguni.

À la 26e minute, Mahesh a envoyé un centre pétillant dirigé vers Javier Siverio, qui n’a pas pu diriger son effort de la tête vers le but.

East Bengal avait la possession, se créait des occasions mais NorthEast United avait l’avantage.

À la 40e minute, Nishu Kumar et Mandar Rao Desai se sont combinés bien sur l’aile gauche pour fouetter un centre. Siverio remontait à nouveau mais ne parvenait pas à garder sa tête cadrée.

Après le redémarrage, le jeu de préparation lent a été abandonné au profit de vagues d’attaques et de contre-attaques plus directes et plus rapides. Le changement a provoqué des cadeaux idiots et des revirements généraux en possession.

À mesure que l’heure approchait, le Bengale oriental devenait de plus en plus frustré.

Et NorthEast United les a fait payer.

À la 57e minute, Phalguni a marqué un brillant but en solo. Son coup franc venant de la droite a été bien dégagé, mais le long ballon de Tondonba Singh dans le canal droit a permis à Phalguni de retrouver le ballon à ses pieds. Il est entré à l’intérieur avec les défenseurs du Bengale oriental en retrait et quelques pas de côté plus tard, il enroulait le ballon dans le deuxième poteau avec Prabhsukhan Gill plongeant en tant que simple spectateur.

Après 60 minutes, le Bengale oriental a lancé le gant à la défense de NorthEast United. La Highlander Brigade, bien que nettement en infériorité numérique, était la plus bruyante dans les tribunes.

À la 77e minute, la brigade « Rouge et Or » a trouvé sa voix alors que les tentatives constantes du Bengale oriental ont finalement donné un résultat. Le tir de Mahesh dévié a malheureusement été dévié par Soraisham Dinesh Singh et au fond des filets.

Les 10 dernières minutes du match ont été frénétiques alors que NorthEast United s’est retrouvé dans une coquille après avoir vu son avance réduite de moitié et que le Bengale oriental, en revanche, était prêt à briser sa défense avec des mouvements complexes.

Buteur du NEYFC, Zabaco a été expulsé dans le temps additionnel pour son deuxième jaune de la soirée alors que le Bengale oriental a suivi l’avantage presque immédiatement, à la septième minute après 90. Nandha a dirigé le centre parfait de Cleiton pour forcer le match à se terminer. aller aux pénalités.

Lors des tirs de barrage, Cleiton a marqué, Ibson Melo aussi.

Saul Crespo a marqué, Gani Nigam aussi.

Borja a marqué, Parthib a raté deux fois après avoir été rappelé, Prabhsukhan étant de sa ligne tôt.

Mahesh a marqué, Pragyan a marqué.

Nanda a converti son penalty pour envoyer les supporters du Bengale oriental dans un état de délire.