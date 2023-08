Durand Cup 2023: Gokulam Kerala enregistre une victoire 2-0 contre l’Indian Air Force

L’ancien champion de la Coupe Durand, le Gokulam Kerala FC, a remporté une victoire 2-0 contre l’équipe de football de l’armée de l’air indienne (IAFFT) lors d’un match du groupe C de la 132e Coupe Durand, au Kishore Bharati Krirangan mercredi.

Sourav a ouvert le score pour les Malabarians avant que Sreekuttan ne marque en seconde période alors que l’unité basée au Kerala surclassait l’IAFT.

C’était le premier match du groupe qui comprenait également les Kerala Blasters et les champions en titre du Bengaluru FC.

La première bonne occasion pour Gokulam est survenue juste avant la marque des 20 minutes lorsque Noufal a percé sur la droite, mais sa réduction pour un Nili Perdomo pressé, a vu l’Espagnol tirer bien au-dessus de la cible.

L’IAFT a ensuite eu sa propre chance cinq minutes plus tard lorsque Vivek Kumar a tiré au tournant juste à l’extérieur de la surface, mais c’était un tir trop faible pour déranger Zothanmawia dans le but de Gokulam.

Le but est venu grâce à une erreur de Shibinraj, après une tentative de but anodine de Sourav, a vu le gardien expérimenté de l’Air Force mal évaluer le rebond et diriger son arrêt vers son propre but par inadvertance. Sourav a été justement récompensé pour avoir été le plus aventureux des Malabariens en demie.

Alex Sanchez, le deuxième Espagnol du onze, a ensuite raté une occasion de doubler cette avance, alors que Gokulam portait une mince avance d’un but dans la pause.

Rahul Raju de Gokulam a été averti au début de la seconde mi-temps et bientôt à l’heure de jeu, le buteur Sourav s’est arrêté, forçant le coach Domingo Cabrera à effectuer un double changement. Shijin a remplacé Sourav blessé tandis qu’Abhijith a remplacé Rahul Raju. Priya Darshan de l’IAFT a également amené Zico Zorem Sanga à l’attaque, éliminant Naorem Somananda Singh du milieu de terrain.

Peu de temps après, Zico a eu une chance en or de égaliser les débats, mais le but est revenu aux Malabarians et à un remplacement effectué par Cabrera au début de la mi-temps.

Sreekuttan, qui était venu à la place de Noufal, s’est détaché après avoir été passé par Sanchez et avec un marqueur devant lui, a déclenché un dink du pied droit de l’extérieur de la surface qui a plongé sur un Shibinraj complet. C’était peut-être le plus beau but vu jusqu’à présent dans le tournoi.

Avec le but d’assurance dans le sac, les Malabariens ont levé le pied alors que Saurav Sadhukan, entré en jeu en fin de seconde période, a failli les faire payer deux fois avec deux tentatives opportunistes.

Ce ne devait pas être le cas et Gokulam s’est enfui avec des gagnants confortables.