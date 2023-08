Durand Cup 2023 : East Bengal FC bat Mohun Bagan SG dans le derby de Kolkata après 4 ans

L’East Bengal FC a battu Mohun Bagan Super Giant 1-0 lors d’un match du groupe A de la 132e Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Kolkata samedi.

Nanda Kumar a marqué le seul but du match pour aider la brigade « Rouge et Or » à remporter le Derby de Kolkata après environ 1657 jours, soit plus de quatre ans.

Mohun Bagan a commencé le match de manière offensive, gardant la possession de son plan de match. Le Bengale oriental, en revanche, était heureux de s’asseoir et de compter sur les compteurs.

A la 4e minute, Hugo Boumous récupère le ballon dans une zone dangereuse, juste à l’extérieur de la surface de réparation, alors qu’Anirudh Thapa s’empare du ballon. Armando Sadiku a pris un instantané qui a dépassé le montant.

Les tacles ont commencé à affluer, provoqués davantage par manque d’entraînement de match plutôt que par mauvaise intention.

Le Bengale oriental a une chance brillante à la 17e minute. Asish Rai a voulu qu’un ballon sorte comme Mahesh Singh a contesté. Il a renvoyé le ballon aux pieds de Javier Siverio, qui a failli retourner le ballon.

À la 21e minute, Thapa et Liston ont repris possession du ballon dans le dernier tiers alors que Sadiku l’a laissé tomber pour Boumous, qui a tenté sa chance à distance. L’effort s’est atrocement étendu.

Après la pause de l’eau à la 30e minute, il y a eu aussi des blessures, certaines infligées avec des défis difficiles, tandis que Subhasish Bose semblait avoir une jambe morte en essayant de courir sur le flanc gauche.

La première carte du match est arrivée dans le temps additionnel après 45, alors que Harmanjot Khabra a fait tomber Liston qui avait dribblé le ballon devant lui sur la gauche. Le coup franc qui en a résulté a arrêté le souffle recueilli du stade mais le centre de Boumous a été rattrapé par Prabhsukhan Singh Gil.

Après la reprise, les tacles sont devenus de plus en plus offensifs, sur leurs adversaires.

À la 51e minute, Manvir Singh a été plaqué au sol par Souvik Chakrabarti et a été averti à juste titre par l’arbitre.

Alors que l’horloge approchait de l’heure, le soleil s’était couché et les lampes de poche étaient éteintes. Mohun Bagan était à l’attaque avec Manvir et Dimitritos Petratos se combinant bien. Le Bengale oriental a bien défendu et le ballon a atteint Borja Herrera près de la ligne médiane.

Nandha Kumar était déjà en route, Anirudha Thapa reculant du pied pour rejoindre son homme.

La passe en profondeur précise de Borja a disséqué la défense des Mariners.

Nanda a fait croire à Thapa qu’il descendrait l’aile uniquement pour qu’il coupe sur sa gauche au bord de la boîte. Alors que le ballon quittait sa chaussure, la moitié rouge et or de la foule était déjà en délire de joie.

Vishal Kaith, dans le but, a sauté impuissant à sa droite alors que le ballon s’enroulait dans le coin supérieur.

La moitié verte et marron s’assombrit.

Le patron de Mohun Bagan, Juan Ferrando, a eu l’air paniqué et a appelé Sahal Abdul et Ashique Kuruniyan à rejoindre Jason Cummings et Petratos. Carles Cuadrat a apporté une couverture défensive.

Le match a également progressivement tourné au vinaigre à mesure que les tacles étaient plus durs et que les joueurs s’affrontaient sur et hors du ballon en jeu.

Avec le chronomètre indiquant 90, la pluie a recouvert le champ d’un drap blanc.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, l’impensable – du moins de mémoire récente – s’était produit.

Le Bengale oriental avait battu Mohun Bagan, pour la première fois depuis le 27 janvier 2019.